DSU, dupa moartea medicului Mioara Neagu, sefa UPU Fetesti: Am pierdut un om care astepta sa se repuna pe picioare pentru a salva alti oameni

"Am pierdut astazi o colega, un salvator, un om care a luptat pana in ultima clipa pentru viata sa, un om care astepta sa se repuna pe picioare pentru a-si continua misiunea vietii ei, de a salva alti oameni. Mioara Neagu, medic de urgenta, medicul sef al Compartimentului Primiri Urgente din cadrul Spitalului Municipal "Anghel Saligny" din Fetesti, o femeie tanara, discreta, iubitoare de viata extrem de pasionata de munca ei, iubita de colegi, astazi ne-a parasit. In toata lupta ei extrem de grea timp de o luna cu noul Coronavirus, astazi, inima ei a cedat, la doar 48 de ani. Noua, in schimb, in ultima ei postare pe Facebook , << ne-a spus >> sa ne protejam. Asa vom face Mioara! Drum lin catre Cer!", este mesajul transmis, vinery seara, pe pagina oficiala de Facebook a DSU.Mioara Neagu contractase virusul in luna septembrie si era internata in spitalul suport COVID-19 Colentina. Aceasta nu suferea de alte afectiuniPotrivit datelor furnizare de Ministerul Sanatatii, pana in prezent, 12 medici romani au murit din cauza coronavirusului