Catalin Serban avea 44 de ani si era avocat. In ultimele zile, familia si cunoscutii avocatului au facut apel la persoanele care s-au vindecat sa doneze plasma pentru acesta. Insa starea lui Serban s-a agravat rapid si nu s-a mai putut face nimic pentru el.Avocatul nu avea alte comorbiditati.Catalin Serban a fost judecator. In aceasta calitate, a fost condamnat in 2012 la sapte ani de inchisoare cu executare pentru ca a primit mita 50.000 de euro pentru doua sentinte date intr-un dosar pe care il judeca.