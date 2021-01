Jurnalista Emilia Sercan, mesaj dramatic dupa moartea mamei sale: "Daca nu s-ar fi internat in spital, probabil ca acum era in viata"

Emilia Sercan spune ca mama sa s-a infectat cu COVID-19 in spitalul din Vatra Dornei, judetul Suceava, o unitate medicala non-COVID. Jurnalista spune ca a aflat cauza decesului mamei sale abia in dimineata zilei in care era programata inmormantarea. "Nu pot povesti aici socul, revolta, confuzia care ne-a cuprins, dar nici despre modul in care a trebuit tinuta slujba de inmormantare ", afirma aceasta.Emilia spune ca Ministerul Sanatatii trebuie sa rezolve trei probleme pentru a se evita pe viitor astfel de situatii: testarea la externare a pacientilor vulnerabili din spitalele non-covid; testarea periodica a personalului medical si auxiliar din spitalele non-covid si stabilirea unor proceduri de dezinfectare periodica a spitalelor non-covid."Daca toti pacientii sunt testati la internarea intr-un spital non-covid, asta inseamna ca mama mea, care era negativa pe data de 10 decembrie, a luat infectia de la un cadru medical sau de la cineva din personalul auxiliar. Care e protocolul de testare periodica a acestora categorii? E normal ca personalul medical si auxiliar sa fie testat doar daca prezinta simptome, asa cum se intampla acum?", mai spune jurnalista.Mesajul Emiliei Sercan:Astazi se implinesc doua saptamani de cand s-a prapadit mama mea. S-a intamplat a doua zi de Craciun, pe 26 decembrie. M-am gandit mult daca sa scriu despre lucrul asta si cum si-a gasit sfarsitul. Am decis sa o fac pentru ca mama mea, in mod direct si indirect, a fost o victima a sistemului medical si a statului impotent, incapabil sa ia decizii care sa protejeze vietile cetatenilor sai.Mimi, asa cum i-am spus intotdeauna mamei, a dus in ultimii 13 ani mai multe batalii pentru propria viata si a suferit cum e greu de imaginat ca cineva o poate face. A supravietuit unui cancer de col uterin, depistat in stadiu 3B, si unui atac vascular cerebral, iar de la an la an a dezvoltat alte si alte probleme grave de sanatate.A trecut prin cinci interventii chirurgicale, iar in ultimii ani s-a luptat cu o hipertensiune arteriala severa si o bronhopneumonie cronica din cauza carora se invartea intr-un cerc vicios: facea tensiune, iar din cauza ei nu mai putea sa respire, sau facea crize de respiratie, iar din cauza lor ii crestea tensiunea spre 20.Pe 10 decembrie a facut o astfel de criza si a fost internata la Spitalul din Vatra-Dornei, spital non-covid. La internare a fost testata real-time PCR pentru covid, iar rezultatul a fost negativ. Scrie negru pe alb pe biletul de externare. A fost internata pana pe 22 decembrie. Cu o seara inainte de externare, mi-a spus ca a racit putin, lucru care m-a ingrijorat.A doua zi, inainte de externare i-am spus medicului care o avea in grija ca as vrea sa fie testata pentru covid si m-am oferit sa platesc testarea. Era ora 10:55. Medicul mi-a spus ca nu mai e posibil lucrul acesta pentru ca recoltarea pentru covid se face pana in ora 10:00.Probabil in spital simptomele nu au fost foarte puternice pentru ca a facut tratament cu doua antibiotice pentru o infectie nosocomiala luata cel mai probabil de la o spirometrie facuta in octombrie. Dupa externare a avut o stare usor febrila si probleme de respiratie. A refuzat sa mearga din nou la spital pentru ca intotdeauna a urat spitalul din Vatra-Dornei. De fapt, ura mizeria crunta de la WC-ul spitalului. De multe ori imi spunea ca probabil si la WC-ul din Gara de Nord e mai curat decat la cel din spital.Pe 26 decembrie nepotul meu a chemat salvarea impotriva vointei ei pentru ca starea i se degradase mult. A fost convinsa sa fie transportata la spital. Circa cinci ore mai tarziu a facut stop cardio-respirator. Asta e cauza decesului in certificatul medical constatator, eliberat de Spitalul din Vatra-Dornei.Cauza reala am aflat-o insa in dimineata zilei in care ne pregateam de inmormantare, dupa ce am primit un sms de la DSP Suceava: fusese infectata cu SARS CoV-2. Nu pot povesti aici socul, revolta, confuzia care ne-a cuprins, dar nici despre modul in care a trebuit tinuta slujba de inmormantare.Avand in vedere severitatea problemelor de sanatate pe care le avea, Mimi a fost o victima sigura. Odata infectata, sansele de recuperare in cazul ei ar fi fost minime. Totusi, problema e alta. Cum a fost posibil sa fie infectata cu covid intr-un spital non-covid? Care e protectia pe care statul o ofera persoanelor vulnerabile, care au nevoie de tratament si au nevoie sa fie ingrijite, in sistemul de sanatate actual, paralizat de incompetenta, dezordine si subfinantare?L-am auzit aseara la televizor pe Vlad Voiculescu , ministrul Sanatatii, vorbind despre "siguranta pacientului". Lucrul asta m-a determinat sa scriu despre modul tragic si fulgerator in care s-a prapadit mama mea. Desi avea probleme grave de sanatate, niciuna nu ii punea in mod iminent viata in pericol, iar daca nu s-ar fi internat in spital si s-ar fi chinuit in continuare acasa, asa cum s-a chinuit de cand a inceput pandemia, probabil ca acum era in viata.Sunt trei chestiuni pe care statul, ministrul sanatatii si actualul guvern trebuie sa le reglementeze astfel incat nicio alta viata sa nu mai fie pierduta intr-un mod asemanator: (1) testarea la externare a pacientilor vulnerabili din spitalele non-covid; (2) testarea periodica a personalului medical si auxiliar din spitalele non-covid si (3) stabilirea unor proceduri de dezinfectare periodica a spitalelor non-covid.1. Numarul celor care se interneaza acum este infim comparativ cu perioada de dinainte de pandemie. Doar cei care sunt in situatii limita ajung in spital. Totusi, cum e posibil sa te internezi intr-un spital non-covid si sa te infectezi acolo? Sa fii infectat acolo, mai exact. Ministerul Sanatatii ar trebui sa instituie un protocol care sa prevada in mod obligatoriu testarea pentru covid la externare a pacientilor din grupele de risc din spitalele non-covid. Astfel, poate unele vieti mai pot fi salvate.2. Daca toti pacientii sunt testati la internarea intr-un spital non-covid, asta inseamna ca mama mea, care era negativa pe data de 10 decembrie, a luat infectia de la un cadru medical sau de la cineva din personalul auxiliar. Care e protocolul de testare periodica a acestora categorii? E normal ca personalul medical si auxiliar sa fie testat doar daca prezinta simptome, asa cum se intampla acum? Sper ca nu e vreo surpriza pentru responsabilii din sanatate faptul ca exista persoane asimptomatice, iar aceste persoane asimptomatice, care pot fi medici, asistente, infirmiere etc., pot infecta pacientii din spitalele non-covid atunci cand merg la munca. Macar sa fie testate periodic cadrele medicale si personalul auxiliar mai ales ca unii, prea multi chiar, refuza vaccinarea.3. Mama mea s-a prapadit in spital pe 26 decembrie. A stat intr-un salon de spital, de tranzit, ce-i drept, timp de circa 7 ore. Rezultatul pentru testul ei a venit abia pe 29 decembrie pentru ca pe 26 si 27 decembrie nu s-a lucrat. Saloanele din spitalele non-covid trebuie dezinfectate periodic printr-o procedura stabilita de Ministerul Sanatatii sau de Institutul National de Sanatate Publica si nu trebuie lasat la mana managementului fiecarei unitati.Si nu in ultimul rand, am doua intrebari pentru autoritatile statului, pe care o voi adresa in mod formal catre Ministerul Sanatatii si catre Institutul National de Sanatate Publica:1. Care este numarul persoanelor care s-au infectat cu coronavirus , incepand din martie si pana acum, in toate spitalele non-covid din Romania?2. Care este numarul persoanelor care s-au infectat cu coronavirus in toate spitale non-covid din Romania, incepand din martie si pana acum, si care au murit?