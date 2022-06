Malcolm McLaren, fondatorul Sex Pistols, a murit

Malcolm McLaren, parintele muzicii punk, fondatorul trupei Sex Pistols, a murit joi intr-un spital din Elvetia din cauza cancerului, la varsta de 64 de ani.

Un cunoscut al lui McLaren a declarat ca familia lui este in stare de soc, iar trupul ii va fi adus la Londra, pentru a fi inmormantat in cimitirul Highgate, informeaza LA Times.

McLaren a fondat Sex Pistols la jumatatea anilor '70. Trupa a lansat controversatul hit "Anarchy In The UK" si albumul "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols", considerat emblematic pentru istoria muzicii.

In anii '80, muzicianul s-a numarat si printre pionierii muzicii rap si a cochetat chiar si cu opera, printr-o adaptare a celebrei "Madame Butterfly".

Acesta avea un comportament ce sfida uneori orice regula, insa a fost si este considerat un simbol in primul rand datorita muzicii sale inovatoare, care a inspirat numeroase trupe de succes.

