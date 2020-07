Maramures: Presedintele CJ a anuntat decesul primului medic din judet cauzat de Covid-19

"Chiar si eroii perioadei sumbre pe care o traversam, medicii care se pun paravan intre pacienti si un inamic invizibil si nemilos, ajung sa fie rapusi. Astazi, 2 iulie, ne-a parasit dr. Nicolae Strempel, care profesa ca medic de familie, in comuna Satulung", a scris Zetea intr-o postare pe Facebook Potrivit acestuia, medicul s-a stins din viata la varsta 64 de ani, dupa aproximativ doua saptamani de lupta cu virusul SARS-CoV-2. Internat initial la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, cu simptomatologie specifica, acesta a fost testat, iar in urma rezultatului pozitiv a fost transferat la Spitalul Suport din Baia Mare."Din nefericire, starea de sanatate i s-a deteriorat in ritm alert si, desi colegii sai au depus toate eforturile pentru a-l salva, dr. Nicolae Strempel a pierdut lupta nedreapta. Sunt alaturi de familia indurerata, de apropiati, dar si de miile de pacienti care si-au recapatat sanatatea datorita profesionalismului si daruirii cu care au fost tratati si care astazi plang aceasta grea pierdere. De asemenea, ii asigur de intreaga mea recunostinta pe toti cei care, cu curaj si devotament, imbraca zi de zi haina de medic, in incercarea de a le oferi ajutor semenilor", afirma seful CJ Maramures.El subliniaza ca un astfel de eveniment nefericit "aminteste de pericolul constant care inca planeaza asupra noastra" si care nu ii ocoleste nici pe salvatorii de vieti, lansand un nou apel la responsabilitate, la respectarea masurilor de protectie si distantare sociala, la continuarea efortului colectiv de stopare a pandemiei."De astazi, Maramuresul si comunitatea medicala sunt mai sarace, iar noi suntem partasii altei lectii dure, in lupta inechitabila in care ne-am angajat cu luni de zile in urma", a mai scris Zetea in postare.