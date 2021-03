Mesaj in memoria lui Adi Barar, afisat de fotbalistii politehnicii inaintea meciului cu Pandurii Targu Jiu

De asemenea, jucatorii au afisat si un banner cu mesajul "Cu o mana cant la chitara/Cu o mana tin steagul Timisoarei!", scrie publicatia locala TimisOnline.ro Va reamintim ca Adi Barar a murit luni, la Spitalul Judetean din Timisoara . Liderul si fondatorul Cargo a ajuns la spital in 23 februarie, dupa ce a fost confirmat pozitiv cu coronavirus.Medicii spuneau ca are comorbiditati, dar starea sa de sanatate era stabila. Desi la un moment dat nu a mai necesitat intubare si parea sa isi revina, conditia sa s-a agravat. S-a stins din viata la 61 de ani.