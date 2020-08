Moartea inexplicabila a medicului de 44 de ani din Timisoara, fara comorbiditati, rapus de Covid. "Am incercat toate terapiile si nu am reusit sa-l salvam"

"Cristian Milicin a fost un om deosebit, un tanar de 44 de ani, fara comobirditati, nu a fumat in viata lui. E adevarat ca avea obezitate gradul II, dar sa fim seriorsi, daca ar muri toti obezii care ar face COVID s-ar goli planeta. Omul acesta nu a avut in viata lui probleme medicale. Indiferent ce am incercat, plasma, toate terapiile care se practica in Germania si in America, din nefericire nu am putut sa-l salvam", a declarat Cristian Oancea, directorul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, pentru Adevarul.ro. Doctorul Oancea a povestit ca starea de sanatate a lui Cristian Milicin parea ca se imbunatateste inainte de a se degrada brusc."Colegul nostru, in afara de obezitatea asta, nu avea nimic altceva. A fost o evolutie graduala. Nu s-a simtit bine acasa, a venit la noi, a avut o febra moderata. Am inceput tratamentul. S-a simtit rau si am decis, ca sa fie mai bine supervizat, sa fie trimis la terapie intensiva. Nu a fost necesara intubarea in prima faza, am mers pe ventilatie non invaziva. Colegii mei au reusit sa-l stabilizeze, a inceput sa se simta mai bine si tocmai cand ne gandeam ca totul e in rgula, a avut o degradare brusca. A trebuit sa-l intubam si a si decedat", a povestit Cristian Oancea.Conform datelor oficiale, de la inceputul pandemiei, in judetul Timis au decedat 116 persoane dupa ce s-au infectat cu coronavirus . Din cei peste 100 de persoane care au decedat la spitalul de boli infectioase din Timisoara, aproximativ 10 la suta au fost oameni tineri, fara comorbiditati."Am avut cam zece la suta din decese persoane fara comobirditati. Faceau parte din populatia activa, intre 40 si 50 de ani, barbati. Discutam cu ei, ne pregateam sa-i intoarcem pe sectie si dintr-o data, in 14-16-18 ore se degradau brusc si decedau. Am facut o sigura autopsie, in care nu am descoperit nimic fiziopatologic. Cedeaza cordul, sunt niste mecanisme greu de explicat. Daca am gasi o exlicatie, poate am reusi sa mai salvam oameni", a mai precizat Cristian Oancea.Medicul Cristian Milicin, asistent universitar in cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes, din Timisoara si-a pierdut viata vineri, 28 august, in urma infectiei cu virusul Sars_Cov_2. Potrivit apropiatilor, medicul a contractat virusul in urma cu trei saptamani.