Pavel Coruț a murit. Fostul ofițer de contrainformații ajuns scriitor avea 72 de ani

Pavel Coruț a murit joi dimineață, 28 octombrie. Anunțul a fost făcut pe Facebook de jurnalistul Iulian Cătălin Chelaru și de Cătălin-Ioan Berenghi, fost luptător în Legiunea Străină.

Deocamdată nu se cunosc cauzele decesului.

Născut pe 17 iunie 1949, în comuna Glăvăneștii Vechi, județul Iași, Pavel Coruț a fost ofițer de informații și contrainformații român, colonel al serviciului de contrainformații militare a Armatei Române până în februarie 1990, când a fost trecut în rezervă de către Nicolae Militaru, ministrul Apărării Naționale a României de atunci.

Pavel Coruț a debutat în viața civilă ca jurnalist, în 1990, semnând la început sub pseudonimul de Paul Cernescu (nume atribuit ulterior unui personaj fictiv din seria Octogonul) și apoi ca scriitor, în 1992, publicând de atunci peste 170 de cărți, romane de ficțiune, de non-ficțiune, de dragoste, motivaționale și de poezii, potrivit Wikipedia.

Cărțile scrise au fost publicate cu greu și cu multă neîncredere la început, dar mai apoi au fost publicate în mai multe ediții însumând câteva milioane de exemplare.

Totalul cărților publicate a depășit cifra de 4 milioane de exemplare până în 2006, conform spuselor autorului.

Subiectele atinse de autor în aceste cărți sunt diverse. Ficțiunea speculativă, istoria, metodele de autoeducare, psihologie aplicată, versurile, cultul strămoșilor, misterele lumii în care trăim, serviciile secrete sunt doar câteva din cuvintele cheie în jurul cărora gravitează întreaga operă a scriitorului.

Întreaga operă a scriitorului a fost împărțită în următoarele serii:

Octogonul - romane construite din elemente de fantastic și science-fiction, în prima parte a fiecărui roman, acesta dând și titlul cărții, urmat de un text ziaristic referitor la situatia politico-sociala din România post-decembrie 1989;

Arta Succesului - cărțile din această serie au ca subiect autoeducarea și crearea unei personalități de succes prin elemente de psihologie aplicată; Romane de dragoste - romane în care personajele principale sunt „victime” ale sentimentelor, dar tot ele sunt cele care dau speranță și încredere eroilor imaginați;

Poezii - versurile, o pasiune a tinereții scriitorului [necesită citare], au fost incluse într-o primă fază în romanele din seria Octogonul, iar mai apoi au fost reunite în câteva volume de poezii.

Cărți de arta succesului, psihologie aplicată, sinteze ale diferitelor cercetări din domeniul științelor.

Romane de dragoste - cărțile din această categorie scot la lumină fața nevăzută a fostului șef din contraspionajul românesc și anume romanticul sentimental.

Sunt cărțile în care scriitorul trece în plan secund problemele socio-politice a României, amplu dezbătute în romanele din seria Octogonul și încearcă să surprindă antiteza dintre iubire și ură specifică oricărei relații umane.

Caracteristica principală a personajelor create de scriitor este caracterul puternic al acestora și încrederea în forțele proprii pentru a-și putea depăși propriile condiții.

Cercetarea destinului și oglindirea acestuia prin ochii personajelor este o constantă care poate fi regăsită în fiecare din romanele de dragoste scrise de Pavel Coruț, iar drumul pe care trebuie să îl parcugă fiecare din personajele întâlnite în aceste romane este unul sinuos plin de neprevăzut și suferință.

Chiar dacă la o primă vedere scriitura lui Pavel Coruț pare a fi pesimistă, iar personajelor create de acesta nu le rămâne altceva decât resemnarea, mesajul care rezidă din ansamblul romanelor scriitorului este unul puternic pozitiv fiind presărat cu idei optimiste și îndreptate înspre speranță. O dovadă în acest sens sunt chiar cuvintele autorului:

"Când pierzi dragostea, pierzi totul. Pierzi visele, speranțele, încrederea, demnitatea, respectul de sine, dorința de viață... Altarele din suflet se prăbușesc cu zgomot, iar icoanele la care te-ai închinat cu credință și venerație se scufundă în mocirlă. Lumea moare sub ochii tăi și nimic nu pare s-o mai poată salva. Totuși, în adâncul sufletului, rămâne o minusculă sămânță de lumină, din care poate izbucni orcând, din nou, focul dragostei."

Activitate politică

Pavel Coruț este fondator al Partidului Vieții Românești (PVR). Imnul partidului era Inima românului, cu versurile scrise de Pavel Coruț și interpretate de Daniel Avram.

În martie 2000, Partidul Vieții Românești este înregistrat la Tribunalul București.

La alegerile din noiembrie 2000, PVR, într-un clasament al tuturor celor 71 de partide existente în acel moment, ocupa locul 16.

În 2000 conducerea partidului refuză să intre în parlament pe listele PRM. În 26 octombrie 2002 în cadrul forului de conducere al partidului Sfatul Național este propusă dizolvarea partidului de către fondatorul acestuia Pavel Coruț.

În 2016, Pavel Coruț a scris câteva cuvinte despre viața lui, într-o postare pe Facebook:

"Trăiesc într-un sat din județul Ilfov,din anul 2005.Nu am simpatii, nici antipatii politice.Nu mai cred că națiunea noastră va fi salvată de politicieni,ci de liber întreprinzători.Sunt liber cugetător. Cred numai în Dumnezeu și fac semnul sfânt al străbunilor noștri-crucea.Sunt pus la index ca naționalist și rasist,din cauza mai multor scrieri și emisiuni televizate.

La vârsta mea de 67 de ani, nu mă mai deranjează acest lucru.Nu mă deranjează nici faptul că nu pot fi numit sau ales în funcții publice,deoarece am lucrat în Direcția de Contrainformații Militare[Direcția a IV a din DSS].Sunt mulțumit de viața pe care o duc și nu visez nimic deosebit pentru mine.Visez însă că națiunea română își va veni în fire și-și va manifesta potențialul creator,pentru a ieși din criza economică și morală.

Nu discut probleme secrete pe cont sau în alt mod. Am scris tot ce trebuia scris despre Revoluție, în perioada 1990-2000. Nu mă interesează activități politice. In perioada 1997-2000,am înființat Partidul Vieții Românești, partid de doctrină neînțeles de conaționali.Nu mai repet greșeala de a acționa politic. Prefer să învăț câțiva oameni noțiuni elementare de arta succesului.

Sper că am clarificat cât mai multe puncte din cele care vă frământau.Cei care vor rămâne alături de mine mă cunosc așa cum sunt cu adevărat: un om cumsecade. Un om care a scris 164 de cărți cu dragoste de oameni nu poate fi rău, nu-i așa?

Vă precizez că nu am arestat, nu am anchetat, nu am acuzat și nu am trimis în instanță nici un cetățean român. Am participat la prinderea unor spioni militari străini și a unui terorist. Nu am colaborat cu nici un serviciu secret străin. Am conștiința curată față de neamul meu, neam pentru care aș muri oricând."

