Pescar gasit mort in barca proprie, in Delta Dunarii. Politia a fost anuntata de sotia acestuia

Barbatul, in varsta de 50 de ani, din comuna Crisan, a plecat dimineata la pescuit, dar nu s-a intors la ora anuntata, iar sotia lui, ingrijorata si din cauza problemelor de sanatate cu care acesta se confrunta, a sunat la numarul unic de urgente 112 pentru a cere ajutorul autoritatilor. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta a raspuns solicitarii cu o ambarcatiune si un echipaj format din doi subofiteri, a chemat in sprijin un elicopter SMURD din Constanta si un lucrator al Politiei din Maliuc, dar barbatul a fost gasit mort in barca proprie care plutea pe canalul Fortuna 2. Continuam cercetarile pentru lamurirea tuturor circumstantelor producerii incidentului si a fost intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa", a precizat reprezentanta Inspectoratului de Politie Judetean, Daniela Condrea.Ea a mentionat ca pe corpul barbatului nu au fost observate urme de violenta