Pictorul israelian Avigdor Arikha, nascut in Romania, a murit

Pictorul, desenatorul si gravorul Avigdor Arikha, considerat o figura majora in arta contemporana din Israel, a murit, joi, la varsta de 81 ani la Paris.

Nascut in Romania in 1929, aceasta a supravietuit lagarului de concentrare, a studiat artele plastice in Israel si Franta, unde a trait cea mai mare a vietii sale, scrie Le Figaro.

Plecat in Palestina in 1944, el a luptat in armata israeliana si a fost ranit in timpul razboiului israeliano-arab din 1948, care a condus la infiintarea statului Israel. In 1949, el a primit o bursa pentru a studia in Franta.

Artistul i-a ilustrat pe Rainer Maria Rilke, Par Lagerkvist, Nikolai Gogol si Samuel Beckett. Din 1959, pictura sa a devenit abstracta.

Avigdor Arikha a realizat si cateva portrete ale unor celebritati, precum cel al reginei Elizabeth a Marii Britanii si al actritei franceze Catherine Deneuve.