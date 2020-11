Rafila, despre numarul de infectari: 10.000 o sa fie in 10-15 zile. Doar inchiderea fara partea de sanatate publica nu da rezultate

El trage un semnal de alarma asupra faptului ca autoritatile se concentreaza asupra inchiderii unor activitati si mai putin pe partea de sanatate publica, respectiv pe realizarea de anchete epidemiologice care sa depisteze persoanele care pot transmite virusul in comunitate. Rafila considera ca intarzierea unor masuri va duce la adoptarea unor masuri mai dure, pentru o perioada mai lunga de timp.Intrebat, marti seara, intr-o emisiune la TVR, despre evolutia numarului de cazuri de COVID-19 in Romania, Alexandru Rafila a afirmat ca "10.000 or sa fie in 10-15 zile". Acesta a subliniat ca trebuie pus accent mai mult pe partea de sanatate publica si pe cresterea capacitatii de testare."Daca am putea sa crestem si capacitatea de testare incat sa putem sa facem circa 80.000 de teste pe zi, in conditii de calitate insa (...) atunci sigur ca am putea sa incercam sa tinem si lucrul sub control mai bine. Lumea se concentreaza pe masurile legate de incetarea unor activitati si nu se concentreaza pe masurile de sanatate publica: identificarea persoanelor infectate, a contactilor, testarea contactilor. Asta au facut toate tarile (...) Doar inchiderea fara partea de sanatate publica, din pacate, nu da rezultate", a afirmat Rafila.Rafila a precizat ca numarul de peste 7.700 de noi diagnostice raportat marti arata ca "este o circulatie foarte intensa a virusului" si ca multe infectii respiratorii sunt legate de infectarea cu SARS-CoV-2.Acesta a precizat ca oprirea cresterii numarului de infectari este prin limitarea circulatiei, pentru ca in mijloacele de transport se produce transmiterea virusului, si prin realizarea de anchete epidemiologice care trebuie facute cat mai rapid, pentru a fi oprita transmiterea bolii. "Cred ca nu exista o coordonare", a adaugat Rafila, referindu-se la acest aspect."Aceasta amanare a asumarii unor masuri, ca pana la urma trebuie asumate aceste masuri, cred ca ne va duce intr-o situatie imposibila pentru ca in momentul in care capacitatea de spitalizare obisnuita plus cea de ATI, care vor fi depasite in mod evident peste o saptamana, lucrul asta va avea un impact foarte rapid asupra mortalitatii", a mai afirmat Alexandru Rafila.Acesta a dat exemplul Cehiei si Belgiei, unde numarul deceselor a inceput sa creasca din cauza ca sistemele sanitare nu mai fac fata. "Sistemul de sanatate din Romania este la limita, intarzierea unor masuri va duce la nevoia aplicarii unor masuri si mai dure pentru o durata mai lunga de timp. Cu cat masurile vor fi luate mai devreme ele pot fi luate pe o durata rezonabila si afecteaza mai putin viata economica si sociala", a sustinut el.Rafila a mentionat ca in 60 de localitati sunt indici de infectare peste 6, insa nu considera semnificativa aceasta cifra, ci spune ca important e modul in care este gestionata epidemia si in care face fata sistemul sanitar numarului de imbolnaviri.