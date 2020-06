Romanul declarat cel mai varstnic barbat al planetei a murit. Avea 111 ani

Ziare.

"Regretam nespus trecerea in nefiinta a domnului Dumitru Comanescu, care a avut loc in aceasta dimineata! Intalnirea cu dumnealui a fost o adevarata lectie despre viata si credinta, despre responsabilitatea pe care o avem fata de fiecare suflet pe care il intalnim, despre puterea de a depasi si a invinge marile, dar si micile incercari ale vietii, despre virtute, omenie, bunatate si intelegere. Ne-am bucurat de faptul ca domnul Dumitru Comanescu a fost beneficiarul proiectului 'Vieti centenare', ca a fost distins cu titlul de Cel mai Varstnic Cetatean al Municipiului Bucuresti si, in urma cu o luna, declarat cel mai varstnic barbat in viata din lume", a declarat, potrivit comunicatului, directorul general al Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti, Alexandra Dobre.Ea a spus ca Dumitru Comanescu a lasat amintiri de neuitat. "Gandurile sale frumoase, pline de intelepciunea omului care a privit drept in ochi viata, ni le-a transmis de fiecare data cu infinita caldura si bunatate, ne-a surprins cu vioiciunea fapturii sale, cu sfaturile si indemnurile optimiste si ne-a lasat amintiri de neuitat! Ne veti lipsi domnule Dumitru Comanescu! Odihna vesnica!", a adaugat Alexandra Dobre.Pe 24 iunie Dumitru Comanescu a fost decorat cu distinctia Crucea Patriarhala de catre patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, pentru activitatea sa indelungata, rodnica si folositoare Bisericii si societatii, se arata in comunicat."Este cea mai inalta distinctie pe care o poate primi un crestin ortodox mirean. Si pentru aceasta, va multumesc cu recunostinta!", a spus patriarhul Daniel.Dumitru Comanescu a fost premiat de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea , in cadrul proiectului "Vieti Centenare", derulat prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti, cu suma de 5.000 de lei si o placheta onorifica drept "omagiu adus vietii si contributiei la dezvoltarea societatii si a comunitatii Municipiului Bucuresti si ca o recunoastere a respectului si pretuirii fata de seniorii bucuresteni".Urmare a demersurilor efectuate de Centrul pentru Seniori, pe 29 iunie 2019, Dumitru Comanescu a fost declarat oficial de catre Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne "Cel mai varstnic cetatean roman al Municipiului Bucuresti"."Dumitru Comanescu a fost 'omul poveste', care a scris istorie. Iubitor de matematica, dar pasionat de plante, pasiune ce l-a condus catre meseria de inginer agronom, s-a aflat in spatele frontului pentru a asigura painea tarii in cel de-al Doilea Razboi Mondial. A muncit cu pasiune timp de peste 70 de ani, a avut o viata cumpatata, mereu inconjurat de familie. A supravietuit si ne-a incurajat pe toti in perioada pandemiei, insa de acum le va canta romantele atat de dragi si va recita poezii doar ingerilor", se arata in comunicat.Conform sursei citate, Dumitru Comanescu s-a nascut pe 8 noiembrie 1908 la Provita de Jos, comuna Draganeasa, judetul Prahova. A fost inginer agronom si unul dintre cei mai valorosi fitopatologi, fiind discipolul fondatorului Institutului de Cercetari Agronomice, Gheorghe Ionescu Sisesti.Initial, s-a inscris la Facultatea de Matematica, avandu-l profesor pe unul dintre cei mai valorosi matematicieni ai tuturor timpurilor, Gheorghe Titeica, pentru ca apoi sa isi gaseasca vocatia in domeniul cercetarii plantelor. A absolvit facultatea in 1933 si a lucrat efectiv timp de 70 ani - in anul 2003 facea ultima expertiza fitopatolgica.Abia implinise 86 de ani cand s-a organizat la Bucuresti un concurs pentru experti agricoli, Dumitru Comanescu s-a apucat de invatat si din zeci de candidati a luat locul cinci pe tara, asa incat si-a prelungit activitatea.Secretul longevitatii sale a fost dragostea pe care i-a oferit-o familia, fiii, cei trei nepoti si doi stranepoti, se mai mentioneaza in comunicat.