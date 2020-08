Studiu realizat in SUA: obezitatea creste riscul decesului din cauza COVID-19 cu 50%

De asemenea, vacinul impotriva bolii ar fi mai puin eficient in conditii de obezitate arata studiul, potrivit hotnews.ro, care citeaza de The Guardian Realizat de cercetatorii de la Universitatea Carolinei de Nord din Chapel Hill, studiul a descoperit ca persoanele obeze cu un indice de masa corporala mai mare de 30 sunt mai in pericol din toate punctele de vedere: riscul de a fi spitalizat cu COVID-19 este mai ridicat cu 113%, de a necesita internarea la terapie intensiva cu 74% si de a deceda din cauza coronavirusului cu 48%.Studiul publicat in revista medicala Obesity Reviews este o meta-analiza care a reunit datele obtinute de mai multe studii realizate in jurul lumii, inclusiv in Italia, Franta, Regatul Unit, Statele Unite si China.Persoanele obeze au adesea comorbiditati precum boli coronare sau diabet de tip 2 care le plaseaza intr-o categorie de risc mai ridicat in cazul contractarii coronavirusului. Obezitatea poate provoca de asemenea modificari ale metabolismului precum rezistenta la insulina sau inflamatii care ingreuneaza lupta organismului impotriva infectiilor.Autorii afirma de asemenea ca orice vaccin impotriva COVID-19 ar putea sa nu functioneze la fel de bine pentru persoanele obeze.