Taximetrist, gasit mort la marginea unei paduri. Cum a fost gasit si ce cred colegii barbatului

Barbatul avea 38 de ani si a fost dat disparut luni, 1 februarie, dupa ce mama sa a anuntat ca acesta nu s-a mai intors acasa si nici nu reusea sa mai dea de el, scrie site-ul stirileprotv.ro.In vreme ce anchetatorii spun ca nu exista suspiciuni cu privire la decesul taximetristului, colegii acestuia sunt de parere ca modul in care acesta a fost gasit este dubios.Miercuri, un localnic a descoperit masina, in care se afla trupul neinsufletit al barbatului. Omul a sunat la 112 si a dat alarma. "El este cazut in bancheta din spate, cu capul in usa, jos, pe burta, cazut. Daca era sa fi fost la volan se intampla la volan", a declarat un taximetrist, potrivit sursei citate. Cunoscutii taximetristului spun ca li se pare cel putin ciudat faptul ca barbatul ar fi intrat cu masina intr-un loc atat de retras, cum este zona impadurita de la marginea orasului."Nu putem realiza ce ar fi putut cauta el noaptea, aici, cu taxiul. El avea grija de masina, sa nu o bage pe drumuri rele. Cea mai curata masina, deci el evita stricatul masinii pe drum", spune un alt coleg. Printre taximetristii care il cunosc circula zvonul ca barbatul ar fi fost ucis Anchetatorii spun ca, deocamdata, nu exista indicii ca ar fi vorba despre un caz de omor , dar asteapta si rezultatul necropsiei. "Un barbat ar fi fost gasit decedat intr-un autoturism in zona padurii din localitatea Draoieni. In cauza s-a intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, in care se continua cercetarile", a declarat Miruna Prejbeanu, purtatorul de cuvant IPJ Gorj.Medicii legisti urmeaza sa stabileasca ce a provocat decesul barbatului.