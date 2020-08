Trupul unui barbat care plutea pe mare, descoperit la Sulina. Politistii fac cercetari in acest caz

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Tulcea, duminica dimineata, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana pluteste pe apele Marii Negre, in zona orasului Sulina.Echipajele medicale sosite, de asemenea, la fata locului, au declarat decesul. La examinarea exterioara a cadavrului nu au fost constatate urme de violenta Trupul neinsufletit al barbatului urmeaza a fi transportat la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei.Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa (moarte suspecta), efectuand cercetari pentru stabilirea identitatii barbatului, precum si a tuturor circumstantelor in care s-a produs incidentul.