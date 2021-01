A murit in timp ce dadea proba traseului la examenul pentru permisul de conducere. Politia a deschis dodar penal pentru ucidere din culpa

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, vineri, in jurul orei 9.00, politisti din cadrul Sectiei 1 au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca un barbat se afla inconstient, intr-un autoturism, la intersectia bulevardului Mamaia cu strada Ion Ratiu."Deplasati la fata locului, politistii au constatat faptul ca unui barbat, de 46 de ani, in timp ce sustinea examinarea practica in vederea obtinerii permisului de conducere, i s-ar fi facut rau, ulterior decedand", a anuntat IPJ Constanta.In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa.Citeste si: