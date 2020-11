Un barbat, decedat intr-un poligon de tragere privat din Sectorul 6

"Prin apel la 112, un angajat din cadrul unui poligon privat de tragere, din sectorul 6, a sesizat faptul ca un barbat s-ar fi autovatamat cu o arma de foc. La fata locului s-au deplasat politisti, precum si echipaj de prim ajutor , dar in pofida eforturilor medicale a fost constatat decesul", precizeaza sursa citata.Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din Politia Capitalei in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul.CITESTE SI: Nelu Tataru, date de ultima ora despre starea medicului ranit la Piatra Neamt. Cum se simte doctorul Denciu