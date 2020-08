Un bebelus de patru luni, cea mai tanara victima decedata de COVID-19 din Portugalia

Ministrul portughez al sanatatii, Marta Temido, a declarat la o conferinta de presa ca bebelusul, o fetita, suferea de cardiopatie congenitala grava si a decedat in regiunea Lisabona dupa ce a fost infectata de o ruda.Este unul dintre cele doua decese inregistrate in ultimele 24 de ore in Portugalia (celalalt este un batran de 80 de ani), pe langa cele 253 de infectii.Preocupa mai ales focarele izbucnite in ultimele zile la resedintele de batrani, mai ales in municipiul Odivelas, din afara Lisabonei, unde sunt deja 71 de persoane infectate, 37 de rezidenti si 34 de angajati.Cazul este urmarit cu atentie dupa ce la un alt centru de ingrijire a batranilor la Reguengos de Monsaraz, din regiunea Alentejo, 18 persoane au decedat in iunie dupa ce se presupune ca nu au fost tratati in mod adecvat, potrivit unui raport oficial.Intrebata despre centrele din tara, care sunt in jur de 2.500, Marta Temido a spus ca situatia este urmarita cu cea mai mare atentie.Totusi, a recunoscut ea, in timpul pandemiei s-au inregistrat cifre inalte ale contagierilor, ajungand pana la 365 de persoane infectate cu noul coronavirus In total, in 69 de centre in care s-au raportat contagieri sunt infectati 563 de rezidenti si 255 de angajati.De la inceperea pandemiei, Portugalia a inregistrat 54.701 de cazuri de COVID-19 si 1.786 de decese.