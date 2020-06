Un fost membru al Parlamentului din Iran pune la indoiala moartea judecatorului Mansouri, in Romania: "De ce n-avem nicio imagine cu cadavrul, in locul in care a aterizat?"

Ziare.

Chiar daca oficialii romani l-au declarat mort pe Gholam Reza Mansouri, in Iran sunt voci care pun la indoiala decesul judecatorului acuzat ca a luat mita 500.000 de euro, arata adevarul.ro, citand o postare a fostului parlamentar iranian Mehdi Kouchakzadeh, care a aratat pe Instagram ca pune la indoiala moartea lui Mansouri., a scris, potrivit adevarul.ro, Kouchakzadeh pe Instagram.Potrivit sursei citate, la randul sau, Masih Mohajeri, editorialist in influentul ziar iranian "Jomhori Eslami" a lansat un atac dur la adresa Romaniei, aratand ca autoritatile romane sunt responsabile de moartea lui Mansouri., a scris Mohajeri, potrivit adevarul.ro Vinerea trecuta, Gholem Reza Mansouri, care astepta o decizie a justitiei romane privind posibila sa extradare in Iran, a murit dupa ce a cazut de la etaj dintr-un hotel situat in centrul Bucurestiului. Mai precis, el ar fi cazut in holul interior al hotelului.El era acuzat in tara sa ca ar fi luat mita 500.000 de euro pentru a scapa de inchisoare un oficial din Teheran, motiv pentru care Iran l-a dat in urmarire internationala. Mai mult, Gholem Reza Mansouri este acuzat de militantii pentru drepturile omului de torturarea si incarcerarea ziaristilor independenti dupa ce in 2013 a decis arestarea a 20 de jurnalisti intr-o singura zi.Mansouri a venit in Romania din Germania si a fost arestat in baza mandatului Interpol. Ulterior, magistratii l-au eliberat din arest.