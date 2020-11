Un medic pediatru renumit in Hunedoara a murit de COVID-19: "A fost mereu preocupata si implicata in meserie"

Emilia Biber, in varsta de 70 de ani, fusese confirmata cu noul coronavirus "Spitalul Municipal "Dr. Alexandru Simionescu" Hunedoara este astazi indoliat de disparitia doamnei doctor Emilia Biber, medic primar pediatru, personalitate marcanta a neonatologiei si pediatriei hunedorene. Nascuta in judetul Alba la 18.10.1950, dr. Biber a absolvit Facultatea de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca si a activat in cadrul spitalului timp de peste 40 de ani. Si-a crescut cu dragoste si devotament cei doi copii, fiica, Bianca, de profesie avocat si fiul, Horatiu, care a mostenit vocatia mamei sale si este medic in Germania. Doamna doctor Biber a continuat sa fie daruita profesiei si a fost prezenta cu generozitate printre noi pana la sfarsit. A detinut, in ultimii ani, functia de medic coordonator al Compartimentului de Neonatologie din cadrul spitalului nostru si a fost mereu preocupata si implicata in problemele care s-au ivit in exercitarea acestei functii. In anul 2018 s-a pensionat, dar a pastrat pe mai departe legaturi stranse cu fostii colegi", a transmis, vineri, unitatea medicala pe pagina de Facebook Conducerea spitalului a transmis condoleante familiei."Este un moment de rascruce si o grea pierdere pentru toti cei care i-au fost colegi, pacienti sau prieteni. A fost o persoana care a dat, in mod constant, dovada de profesionalism, responsabilitate, perseverenta si devotament. S-a bucurat de stima colegilor, a pacientilor si a parintilor acestora. Decesul cauzat de COVID-19 al doamnei doctor intristeaza deopotriva lumea medicala si comunitatea hunedoreana. Conducerea spitalului municipal este alaturi de familia indurerata si transmite, pe aceasta cale, sincere condoleante. Colegii si toti cei ce au cunoscut-o ii vor pastra vie amintirea", se mai arata in mesaj.