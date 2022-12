William Christopher, parintele Mulcahy din MASH, a murit la 84 de ani

Actorul american William Christopher, care a interpretat rolul parintelui Mulcahy din faimosul serial "M*A*S*H", a decedat sambata, la varsta de 84 de ani, informeaza Reuters.

Christopher, care a fost diagnosticat cu cancer in urma cu circa 18 luni, a murit in locuinta sa din Pasadena, Statele Unite. Pana in ultima clipa, i-a stat alaturi sotia sa, Barbara Christopher, in varsta de aproape 60 de ani, potrivit agentului sau, Robert Malcolm.

Christopher l-a interpretat pe modestul preot romano-catolic din "M*A*S*H" dupa ce altui actor ii fusese atribuit acest rol in episodul pilot al serialului. El a fost parintele Mulcahy pe toata durata longevivei serii de televiziune produsa de CBS, din 1972 pana in 1983.

Christopher s-a numarat printre actorii care au facut parte din distributia serialului pe durata tuturor celor 11 sezoane, alaturi de Alan Alda, in rolul capitanului 'Hawkeye' Pierce, de Loretta Swit in rolul maiorului Margaret 'Hotlips' Houlihan si de Jamie Farr care l-a interpretat pe caporalul Maxwell Klinger.

Ultimul episod al serialului, difuzat in 1983, a avut o audienta de 106 milioane de spectatori, ceea ce a facut ca "M*A*S*H" sa fie cel mai urmarit show de televiziune din toate timpurile.

Christopher s-a nascut la 20 octombrie 1932, la Chicago. Impreuna cu sotia sa, actorul a avut doi copii si a scris o carte despre cresterea unui baiat diagnosticat cu autism.

