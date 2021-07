Raport al Departamentului de Stat: Secţia Specială, care pare să vizeze doar cazuri motivate politic, continuă să funcţioneze

Secția Specială, menținută în viață de către UDMR

Jocul UDMR privind Secția Specială

”Parchetul special instituit de guvernul anterior pentru a ancheta şi condamna judecători şi procurori, care pare să vizeze doar cazuri motivate politic, continuă încă să funcţioneze”, se arată în raport.De asemenea, documentul consemnează că raportul de activitate al DNA pe 2020 indică faptul că eşecul de a corecta cadrul legislativ prin includerea deciziilor Curţii Constituţionale a avut impact negativ asupra eficienţei Direcţiei Naţionale Anticorupţie.Departamentul de stat notează că eforturile guvernării anterioare de a submina procurorii și de a slăbi independența judiciară au zdruncinat încrederea investitorilor în eforturile anticorupție. Retorica politică luase un ton din ce în ce mai naționalist, unii lideri politici acuzând ocazional companiile străine că nu plăteau impozite, că profitau de lucrători și resurse și că sponsorizau proteste anti-guvernamentale.Președintele Iohannis a fost reales în noiembrie 2019 cu o atitudine pro-business. Alegerile parlamentare din decembrie 2020 au avut ca rezultat un guvern de coaliție de centru-dreapta pro-investiții cu majoritate parlamentară, oferind o stabilitate politică sporită. Coaliția și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru statul de drept și reformă.Este pentru prima dată când autoritățile americane atrag atenția asupra Secției speciale, notează publicația G4media.În plus, Departamentul de stat notează că eșecul în corectarea legislației, după deciziile Curții Constituționale, a afectat negativ activitatea DNA în anul 2020.Ministrul Justiţiei, Stelian Ion , a lansat miercuri, 21 iulie, mai multe critici către UDMR pentru blocajul privind desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ). "Nu e de mirare, dacă ne gândim că votau cot la cot toate nenorocirile alături de PSD ", a mai adăugat ministrul.”În Parlament, se blochează lucrurile şi UDMR este actorul principal care face acest lucru negativ. Nu e de mirare, într-un fel, dacă ne gândim că în anii trecuţi votau cot la cot toate nenorocirile pe Justiţie alături de PSD”, a afirmat, miercuri seară, la B1 TV, Stelian Ion, referindu-se la desfinţarea secţiei speciale.Ministrul Justiţiei a afirmat că spera ca, odată intraţi în coaliţiade guvernare, cei de la UDMR ”să facă un compromis, să renunţe la acele idei pe Justiţie foarte nocive şi să schimbe optica”.”Am căutat programul electoral al UDMR (...) nu aveau chestiunile acestea scrise pe Justiţie. Ei aparent nu aveau ceva foarte clar conturat. Deodată devin foarte jucători aşa pe Justiţie şi fac legea pe Justiţie… E cum să spun.. Trebuie să facă un compromis, un pas în spate cum cu toţii într-o coaliţie facem. Ei vor să câştige pe toate planurile şi se pare că le iese de foarte mult, dar eu sper să nu le mai iasă mult timp de acum încolo pe justiţie”, a mai afitmat ministrul.Ministrul Justiției a venit anterior cu o nouă propunere pentru ca UDMR să accepte desființarea SIIJ, însă după lungi negocieri în interiorul coaliției propunerea a fost respinsă."Coaliţia, per ansamblu, se pare să nu-şi doreşte deocamdată, cu adevărat, desfiinţarea SIIJ. Am venit cu o nouă propunere, a fost rezonabilă, nu a fost încă acceptată. A fost o propunere în sensul în care, dacă un magistrat ar fi anchetat în calitate de suspect sau inculpat de către o unitate de parchet specializată - DNA, DIICOT sau Parchetul General, a parchetelor pe lângă curţile de apel - să poată solicita o trimitere a dosarului către o altă unitate de parchet învecinată. (...) Să meargă la o unitate de parchet din cadrul aceleaşi structuri, astfel încât să respectăm şi programul de guvernare şi angajamentele", a declarat Stelian Ion la finalul şedinţei.Ministrul susţine că "UDMR nu vrea nici această variantă" de desfiinţare a SIIJ."Se pare că nu convine UDMR nicio variantă de desfiinţare a SIIJ. (...) Să pui condiţii la fiecare şedinţă este o dovadă a faptului că, atunci când am agreat programul de guvernare, n-au fost sinceri. Desfiinţarea SIIJ necondiţionată este trecută în programul de guvernare, dublată de refacerea competenţelor DNA a fost foarte clară. Problema UDMR nu este atât legată de SIIJ, cât de DNA.Sub nicio formă nu vor refacerea competenţelor DNA. (...) Probabil îşi fac socoteala că vor trage de timp foarte mult, că poate nu se va desfiinţa SIIJ foarte curând", a arătat ministrul.Liderul USR Dan Barna , a declarat marți, 20 iulie, într-o emisiune la TVR, că ministrul Justiției a venit cu o nouă variantă pentru desființarea Secției speciale în coaliție, dar UDMR a respins-o, Acesta este de părere că nu este acceptată nicio variantă pentru că nu există interes pentru desființarea SIIJ, de fapt, iar coaliția este într-un blocaj în această privință.„Ministrul justiției, după discuții cu colegii din PNL și UDMR, a mai găsit o variantă în care a propus încă o alternativă prin care să desființăm SIIJ, dar să existe o garanție – cerută de UDMR – asupra magistraților, astfel încât, dacă un magistrat anchetat consideră că procurorii ar putea să nu fie obiectivi să poată să ceară anchetarea într-o altă circumscripție teritorială. Comisia Juridică a Senatului, care va da raportul final pe desfiinţarea Secţiei Speciale pentru magistraţi , are în componenţă 13 membri. PNL şi USR PLUS au 6 senatori, în timp ce PSD şi AUR numără tot 6. Reprezentatul UDMR înclină decisiv balanţa. Formaţiunea maghiară nu acceptă ca dosarele de corupţie ale magistraţilor să fie cercetate de DNA, aşa cum a propus ministrul Justiţiei, Stelian Ion.Liderii UDMR le-au transmis partenerilor de guvernare că vor vota legea pentru desfiinţarea Secţiei Speciale în forma agreată în Comisia Juridică a Senatului, potrivit unor surse politice.De altfel, senatorul Cseke Attila a declarat duminică, 18 iulie, că UDMR nu se opune desfiinţării Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) şi consideră că discuţiile contradictorii dintre formaţiunile politice din coaliţie pe tema viitorului acestei structuri ar trebui să aibă loc în coaliţie, nu în afara acesteia. Acesta a susținut, că dacă amendamentul UDMR pică în Comisia Juridică atunci parlamentarii maghiari vor vota desființarea SIIJ fără acest amendament.Pe baza unei recomandări a Comisiei de la Veneţia, USR PLUS a propus un amendament ca dosarele de corupţie ale magistraţilor, anchetate în prezent de Secţia Specială, să se întoarcă la DNA.„Acest amendament depus de colegi se dezbate în Comisia Juridică, de acolo iese un raport. Noi vom susţine desfiinţarea SIIJ-ului, fără niciun fel de discuţie. Dacă se iese cu un raport în care acest amendament (al USR PLUS - n.r.) se regăseşte, vom susţine în acea formă, dacă nu se regăseşte acest amendament, vom susţine forma care iese din comisia de specialitate. Vreau să fie clar: susţinem desfiinţarea SIIJ-ului”, a declarat, în emisiunea Insider politic, ministrul Dezvoltării Cseke Attila.Însă miza legii nu e desfiinţarea Secţiei Speciale pentru magistraţi - pe acest subiect toate partidele din coaliţie s-au pus de acord. Cheia e ce se întâmplă cu dosarele care în prezent sunt cercetate de Secţia Specială.Pe acest subiect, opiniile sunt diametral opuse. USR PLUS susţine că dosarele de corupţie în care sunt implicaţi magistraţi trebuie să ajungă la DNA, în timp ce UDMR susţine că Parchetul General ar trebui să cerceteze activitatea procurorilor şi a judecătorilor. PNL, oficial, susţine varianta USR PLUS, însă, în realitate, e de partea UDMR, susţin sursele citate.Prin urmare, dacă USR PLUS va insista în Comisia Juridică ca dosarele magistraţilor să ajungă la DNA, UDMR ameninţă că va vota alături de PSD şi AUR respingerea amendamentului. De asemenea, UDMR are votul decisiv şi în plenul Senatului, camera decizională pe subiectul Secţiei Speciale.