Coaliția în impas privind desființarea SIIJ. Orban: „Căutăm în continuare acea formă care să fie susţinută de toate formaţiunile politice”

Barna, „amuzat” de PNL

”Desfiinţarea SIIJ nu se poate realiza decât în Parlament, doar pe o formă a proiectului de lege care să fie susţinută de toate formaţiunile politice din coaliţie. Căutăm în continuare acea formă care să întrunească consensul partidelor din coaliţie”, a declarat, luni seară, Ludovic Orban Potrivit acestuia, în cadrul şedinţei a existat o discuţie care ar putea duce la găsirea unei soluţii.”Astăzi a fost o discuţie care sper să ducă la o soluţie care să poată să aducă consensul”, a mai afirmat Orban, precizând că Ministerul Justiţiei va veni cu o nouă propunere pe care se va încerca obţinerea consensului.Ludovic Orban a afirmat că ”este o prioritate desfiinţarea SIIJ”.”Sunt convins că vom găsi o soluţie (...) Şi pentru mine a fost o noutate subiectul din perspectiva în care a fost pus. Aţi văzut că am avut o prezenţă la şedinţa coaliţiei, care a venit odată cu domnul prim-ministru. Vreau soluţia, să văd dacă soluţia propusă...”, a mai delarat Orban.Întrebat dacă a înţeles care este soluţia propusă de senatorul Iulia Scântei, Orban a afirmat: ”Nu, nu, nu. Am înţeles că textul proiectului aşa cum a fost adoptat de Guvern şi cum a fost adoptat de Camera deputaţilor nu este conform cu recomandările comisiei de la Veneţia. Am zis – atunci doamna Scântei şi echipa care a lucrat cu Ministerul Justiţiei să vină cu soluţia”.De asemenea, liderul PNL susţine că nu s-a explicat clar ce nu este conform cu recomandările Comisiei de la Veneţia.Premierul Florin Cîţu a anunţat, înaintea şedinţei, că va propune să se discute despre desfiinţarea Secţiei speciale, având propuneri concrete în acest sens.”Dacă se ia în considerare în totalitate opinia Comisiei de la Veneţia avem soluţia pentru a ieşi din acest impas temporar”, a afirmat premierul.Senatorul Iulia Scântei l-a însoţit pentru a prezenta liderilor coaliţiei soluţia identificată pentru a obţine consensul. Vicepremierul Dan Barna a declarat luni, 30 august, după ședința coaliției , că nu s-a ajuns la o soluție în ce privește desființarea Secției Speciale și că speră ca săptămâna viitoare să ”depășim această buturugă mică care se face din ce în ce mai mare”.”Colegii de la PNL ne-au spus că au o soluție dar nu ne-o spun (…) A fost un moment distractiv, spuneam bun, trebuie să respectăm recomandarea Comisiei de la Veneția și ei răspundeau, da, trebuie să respectăm recomandarea Comisiei de la Veneția. Chiar a fost autentic un moment distractiv, comic, dacă nu cumva și neproductiv la acest moment”, a mai spus Barna.Liderul USR a precizat că recomandarea Comisiei de la Veneția este desființarea secției speciale cu revenirea competențelor de anchetă în ce-i privește pe magistrați la cele trei parchete, adăungând că aceasta este ”soluția firească”.