Stelian Ion, despre refuzul UDMR privind desființarea SIIJ: Problema UDMR nu este atât legată de SIIJ, cât de DNA. Sub nicio formă nu vor refacerea competenţelor DNA

Barna: Nu există un interes din partea acestui partener din coaliție

Jocul UDMR privind Secția Specială

"Coaliţia, per ansamblu, se pare să nu-şi doreşte deocamdată, cu adevărat, desfiinţarea SIIJ. Am venit cu o nouă propunere, a fost rezonabilă, nu a fost încă acceptată. A fost o propunere în sensul în care, dacă un magistrat ar fi anchetat în calitate de suspect sau inculpat de către o unitate de parchet specializată - DNA DIICOT sau Parchetul General, a parchetelor pe lângă curţile de apel - să poată solicita o trimitere a dosarului către o altă unitate de parchet învecinată. (...) Să meargă la o unitate de parchet din cadrul aceleaşi structuri, astfel încât să respectăm şi programul de guvernare şi angajamentele", a declarat Stelian Ion la finalul şedinţei.Ministrul susţine că "UDMR nu vrea nici această variantă" de desfiinţare a SIIJ."Se pare că nu convine UDMR nicio variantă de desfiinţare a SIIJ. (...) Să pui condiţii la fiecare şedinţă este o dovadă a faptului că, atunci când am agreat programul de guvernare, n-au fost sinceri. Desfiinţarea SIIJ necondiţionată este trecută în programul de guvernare, dublată de refacerea competenţelor DNA a fost foarte clară. Problema UDMR nu este atât legată de SIIJ, cât de DNA.Sub nicio formă nu vor refacerea competenţelor DNA. (...) Probabil îşi fac socoteala că vor trage de timp foarte mult, că poate nu se va desfiinţa SIIJ foarte curând", a arătat ministrul.El a reafirmat că "România va trebui să desfiinţeze SIIJ şi să respecte angajamentul pe care l-a avut întotdeauna în ultimii ani, mai ales cu privire la lupta împotriva corupţiei, care trebuie să continue"."Şi a reinventa SIIJ sub o altă formă, în altă parte nu înseamnă decât o slăbire a luptei împotriva corupţiei, ceea ce nu va fi acceptat de Comisia Europeană. Consecinţele vor fi de ordin internaţional şi vor veni în principal din partea Comisiei Europene. (...) E complicat să guvernezi pe justiţie cu UDMR, pentru că, iată, nu s-au debarasat de politica pe care au dus-o în anii trecuţi împreună cu PSD . Împărtăşesc viziunea PSD pe justiţie şi continuă cu aceleaşi idei. Eu aşteptam o schimbare de optică sau măcar un compromis, o renunţare. (...) Nu sunt de acord cu ceea ce spune UDMR. Mai mult invocă faptul că n-au fost convocaţi la discuţii pe legile justiţiei. Nici vorbă de aşa ceva", a susţinut Stelian Ion.Întrebat dacă beneficiază de susţinerea premierului şi a PNL privind desfiinţarea SIIJ, acesta a arătat că în Parlament lucrurile s-au împotmolit "grav"."Şi aici mi se pare că voinţa politică s-a diminuat foarte mult. (...) PNL susţine desfiinţarea SIIJ, au spus-o. (...) Aşteptarea mea personală era nu atât faţă de premier, cât mai ales faţă de Parlament, era la mai multă implicare, în sensul în care nu e suficient să spui că tu eşti de acord cu orice variantă de desfiinţare a SIIJ, dar o implicare activă în sensul de a-i convinge pe parteneri", a adăugat Stelian Ion.Liderul USR Dan Barna , a declarat marți, 20 iulie, într-o emisiune la TVR, că ministrul Justiției a venit cu o nouă variantă pentru desființarea Secției speciale în coaliție, dar UDMR a respins-o, Acesta este de părere că nu este acceptată nicio variantă pentru că nu există interes pentru desființarea SIIJ, de fapt, iar coaliția este într-un blocaj în această privință.„Ministrul justiției, după discuții cu colegii din PNL și UDMR, a mai găsit o variantă în care a propus încă o alternativă prin care să desființăm SIIJ, dar să existe o garanție – cerută de UDMR – asupra magistraților, astfel încât, dacă un magistrat anchetat consideră că procurorii ar putea să nu fie obiectivi să poată să ceară anchetarea într-o altă circumscripție teritorială.Am prezentat și această variantă. Cei de la UDMR au zis în primă fază că da, ar putea să fie de acord, este o garanție, după care astăzi ne-au spus că nu, nu sunt de acord, pentru că dânșii de fapt vor ca atribuția aceasta să nu fie la DNA. Ei vor ca DNA să nu aibă atribuții în această zonă, pentru că poziția este de a păstra o secție specială pentru magistrați, dintr-un raționament pe care mi-e greu să-l înțeleg”, a precizat liderul USR. Comisia Juridică a Senatului, care va da raportul final pe desfiinţarea Secţiei Speciale pentru magistraţi, are în componenţă 13 membri . PNL şi USR PLUS au 6 senatori, în timp ce PSD şi AUR numără tot 6. Reprezentatul UDMR înclină decisiv balanţa. Formaţiunea maghiară nu acceptă ca dosarele de corupţie ale magistraţilor să fie cercetate de DNA, aşa cum a propus ministrul Justiţiei, Stelian Ion.Liderii UDMR le-au transmis partenerilor de guvernare că vor vota legea pentru desfiinţarea Secţiei Speciale în forma agreată în Comisia Juridică a Senatului, potrivit unor surse politice.De altfel, senatorul Cseke Attila a declarat duminică, 18 iulie, că UDMR nu se opune desfiinţării Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) şi consideră că discuţiile contradictorii dintre formaţiunile politice din coaliţie pe tema viitorului acestei structuri ar trebui să aibă loc în coaliţie, nu în afara acesteia. Acesta a susținut, că dacă amendamentul UDMR pică în Comisia Juridică atunci parlamentarii maghiari vor vota desființarea SIIJ fără acest amendament.Pe baza unei recomandări a Comisiei de la Veneţia, USR PLUS a propus un amendament ca dosarele de corupţie ale magistraţilor, anchetate în prezent de Secţia Specială, să se întoarcă la DNA.„Acest amendament depus de colegi se dezbate în Comisia Juridică, de acolo iese un raport. Noi vom susţine desfiinţarea SIIJ-ului, fără niciun fel de discuţie. Dacă se iese cu un raport în care acest amendament (al USR PLUS - n.r.) se regăseşte, vom susţine în acea formă, dacă nu se regăseşte acest amendament, vom susţine forma care iese din comisia de specialitate. Vreau să fie clar: susţinem desfiinţarea SIIJ-ului”, a declarat, în emisiunea Insider politic, ministrul Dezvoltării Cseke Attila.Însă miza legii nu e desfiinţarea Secţiei Speciale pentru magistraţi - pe acest subiect toate partidele din coaliţie s-au pus de acord. Cheia e ce se întâmplă cu dosarele care în prezent sunt cercetate de Secţia Specială.Pe acest subiect, opiniile sunt diametral opuse. USR PLUS susţine că dosarele de corupţie în care sunt implicaţi magistraţi trebuie să ajungă la DNA, în timp ce UDMR susţine că Parchetul General ar trebui să cerceteze activitatea procurorilor şi a judecătorilor. PNL, oficial, susţine varianta USR PLUS, însă, în realitate, e de partea UDMR, susţin sursele citate.Prin urmare, dacă USR PLUS va insista în Comisia Juridică ca dosarele magistraţilor să ajungă la DNA, UDMR ameninţă că va vota alături de PSD şi AUR respingerea amendamentului. De asemenea, UDMR are votul decisiv şi în plenul Senatului, camera decizională pe subiectul Secţiei Speciale.