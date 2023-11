Inceput de vara cu zapada mare pe Transfagarasan (Galerie foto)

Inceputul verii a venit cu zapada mare pe anumite parti din Transfagarasan, unde se actioneaza pentru deszapezire.

Drumul National 7C - Transfagarasan va fi blocat partial pana in 30 iunie pe sectorul de drum cuprins intre kilometrul 104, adica Piscu Negru (jud. Arges) si kilometrul 130,8, Balea Cascada (Sibiu) atat din cauza zapezii, cat si din cauza pietrelor cazute peste iarna.

Echipele de interventie au reusit pana acum sa elibereze aproape in totalitate o banda de circulatie pana la Balea Lac.

"Peste iarna au fost caderi masive de pietre si exista in continuare pericolul producerii unor avalanse. In plus trebuie refacute mai multe elemente de siguranta circulatiei (parapete sau indicatoare rupte) ", au transmis cei de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov pe Facebook, care au si postat cateva poze din zona.

Ads

A.G.

Ads