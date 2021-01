Primaria Capitalei: Peste 400 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa intervina pentru combaterea poleiului si curatarea zapezii

"Avand in vedere prognoza emisa de meteorologi care anunta precipitatii sub forma de ninsoare in Capitala, Primaria Municipiului Bucuresti a dispus masurile necesare pentru buna desfasurare a traficului rutier. Astfel, conform informatiilor transmise de catre operatorii de deszapezire care actioneaza la nivelul celor sase sectoare, sunt pregatite sa intervina pentru combaterea poleiului si curatarea zapezii 439 utilaje si 433 operatori, atat pe arterele principale, cat si pe cele secundare.Subliniem faptul ca numarul operatorilor va fi suplimentat in functie de evolutia fenomenelor meteorologice astfel incat pot interveni peste 700 de operatori de deszapezire, din totalul de peste 2.800 de operatori cai publice si deserventi de utilaje care lucreaza in trei schimburi. Stocurile totale de materiale antiderapante sunt de peste 18.000 de tone", transmite Primaria..In cazul in care situatia o va impune, echipele de deszapezire vor interveni cu prioritate pe arterele principale, cele cu trafic STB , cu obiective sociale si institutii publice, pe pante, rampe si poduri, dupa care se va continua pe toate strazile din oras.De asemenea, Societatea de Transport Bucuresti este pregatita sa intervina cu personal si utilaje pentru deszapezirea cailor de rulare a tramvaielor, buna functionare a macazurilor si pentru indepartarea zapezii de pe refugiile de tramvai.Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti are deschis continuu (24/24) un Serviciu de urgente sociale, tel. scurt 021.9524, la care bucurestenii pot sesiza cazurile de persoane fara adapost de pe raza Municipiului Bucuresti.Primaria Municipiului Bucuresti pune la dispozitia cetatenilor numarul de telefon gratuit 0800.800.868, unde acestia pot semnala eventuale probleme aparute in urma ninsorilor /precipitatiilor.