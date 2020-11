Tel Drum deszapezeste drumuri nationale pentru 35 de milioane de lei in urmatorii patru ani. Compania se afla in insolventa si este judecata pentru fraude europene

Tel Drum, in insolventa, judecata pentru fraude cu bani europeni

Contractul cadru a fost incheiat cu Compania de Drumuri pentru urmatorii patru ani. In acest timp, Tel Drum trebuie sa monteze si sa demonteze parazapezi, sa deszapezeasca si sa ofere informatii privind starea drumurilor, potrivit anuntului facut de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in SEAP Subunitatea Alexandria include districtele Draganesti, Alexandria, Rosiorii de Vede, Zimnicea, Crangu, Turnu Magurele, Piatra si Dobrotesti, pe unde trec urmatoarele drumuri nationale: DN6, DN51, DN52, DN54 si DN65A.Tot Tel Drum va deszapezi in aceasta iarna si drumurile judetene din Teleorman, potrivit unui contract subsecvent, parte a unui acord cadru incheiat in 2017. Anual sunt incheiate contracte subsecvente. Compania a primit cate 20 de milioane de lei in 2017, 2018 si 2019. In baza acordului cadru, firma a primit, pana acum, 60 de milioane de lei si urmeaza sa primeasca alte 20 de milioane de lei.Societatea Tel Drum este in stare de insolventa si este trimisa in judecata pentru fraude cu bani europeni.Procurorii DNA mai au pe rol o ancheta , in care acuza ca societatea ar fi controlata prin interpusi de catre fostul lider PSD Tel Drum este acuzata de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si complicitate la doua infractiuni de abuz in serviciu. La solicitarea DNA, magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis interzicerea procedurii de dizolvare sau lichidare a societati Tel Drum.