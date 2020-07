Un sef de la "Drumuri Nationale" a cerut spaga 8.000 de lei pentru a dispune deszapezirea Transalpinei

Primul i-a dat o suma de bani celui de-al doilea pentru a dispune deszapezirea Transalpinei, in perioada cat drumul era inchis circulatiei."Procurori specializati din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus, la data de 22 iulie 2020, punerea in miscare a actiunii penale fata de doi inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de dare de mita, respectiv luare de mita", a transmis, miercuri, Parchetul din Alba Iulia.Astfel, la datele de 27 martie 2020 si 2 aprilie 2020, un inculpat in varsta de 60 de ani, in calitate de administrator al unei societati comerciale, a remis, prin intermediul unei terte persoane, suma totala de 8.000 lei coinculpatului, in varsta de 33 ani, pentru ca acesta din urma sa-si indeplineasca o atributie de serviciu.Inculpatul care a primit banii are calitatea de sef district in cadrul Sectiei Drumuri Nationale Alba, iar atributia de serviciu pe care trebuia sa o indeplineasca era aceea de a dispune deszapezirea unui sector al DN 67 C, situat la limita judetelor Alba si Valcea, sector de drum ce era inchis circulatiei publice. Drumul respectiv este Transalpina, care in fiecare an este inchis circulatiei pe perioada iernii.