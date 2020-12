40 de perchezitii in Capitala si in alte 10 judete. Este vizata o grupare romano-moldoveana care controla o fabrica clandestina de tigari

Potrivit unor surse judiciare citate de Ziare.com, este vorba de un grupul infractional organizat transfrontalier, constituit din cetateni romani si moldoveni, care actioneaza in scopul obtinerii ilicite de importante beneficii financiare, in urma punerii in functiune a unor fabrici clandestine de producere si ambalare de tigarete, precum si comercializarea ulterioara a acestora.Perchezitiile DIICOt au loc pe raza judetelor Iasi, Bacau, Timisoara, Oradea, Bucuresti, Iflov, Constanta, Sibiu, Brasov, Galati si Bihor."Membrii gruparii infractionale din Romania se ocupa de toate detaliile legate de transmiterea de materiale pentru fabricarea tigaretelor in alt stat membru al UE, unde are loc activitatea ilegala de producere a tigaretelor," explica sursele citate.Prejudiciul se ridica la suma de peste 31 milioane euro, conform unui raport intocmit de OLAF, conchid sursele citate.