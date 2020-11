Noi informatii din ancheta privind traficul de cocaina in care erau implicati motociclistii de la Hells Angels. Foloseau inclusiv criptomonede in tranzactii. Politia il pazeste pe cel ce urma sa fie asasinat

Unde au fost gasiti membrii gruparii: "Nici nu s-au asteptat"

"In urma unei actiuni operative din 18 noiembrie, au fost depistati mai multi membri ai unei grupari infractionale, banuiti de implicare in traficul internateional de droguri de mare risc, spalare de bani si comandarea unui omor ", a declarat sambata, 21 noiembrie 2020, comisarul - sef Sergiu Popescu din caadrul Directiei de Combatere a Crfiminalitatii Organizate a IGPR.Ofiterul a mai precizat ca in activitatile derulate in Romania pentru acest caz s-au folosit tehnici speciale de investigare, inclusiv agenti sub acoperire."In cadrul primei actiuni operative au fost depistati intr-un apartament din Bucuresti doi cetateni neozeelandezi , membri ai gruparii Hells Angels, urmariti international prin Interpol, imediat dupa ce au negociat plata unei mari cantitati de cocaina ce urma sa fie trimisa din Mexic in Noua-Zeelanda, unde urma sa fie distribuita cel mai probabil cu sproijinul membrilor grupului de motociclisti Hells Angels", a spus comisarul."Un membru important al gruparii de moticiclisti a fost depistat in Bucuresti dupa ce stabilise detaliile preluarii unei cantitati de cocaina. Acesta stabilise o locatie sigura pentru irganizatie de unde puteau fi preluate drogurile", a mai precizat politistul."O alta actiune a constat in surprinderea intr-o locatie din judetul Ilfov a liderului gruparii din Romania, cautat si el prin Interpol. Acesta avea supra sa 50.000 de euro in numerar si actele de proprietate a doua imobile, reprezentand o parte din plata unei cantitati de cocaina care ar fi trebuit sa ajunga in Romania", a mai spus comisarul sef Sergiu Popescu.Politistul mai spune ca cei arestati nu se asteptau ca anchetatorii sunt pe urmele lor si nici ca politia si procurorii vor descinde in forta peste ei.Au mai fost facute sapte perchezitii in Bucuresti in locatii folosite de membrii gruparii de unde au fost confiscate 12 motocicloete si doua masini de lux.Membrii gruparii erau implicati si in actiuni de spalare de bani. faceau achizitii de lux, iahturi, automobile de lux, ceasuri pe care le transferau de pe un continet pe celalat. De asemenea, in tranzactii foloseau si criptomonede.Despre tentativa de asasinat, politia nu a dat mai multe detalii, insa a precizat ca in prezent se fac eforuri pentru protejarea celor vizati.Suspectii s-au prelevat de dreptul de a nu da nicio declaratie.Citeste si: