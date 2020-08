Arogantele batranului interlop Pian: A calcat intentionat un pieton, care traversa corect, "pe verde", apoi si-a continuat nepasator drumul

Dar de ce a fost condamnat

Varsta i-a redus pedeapsa

Trei zile mai tarziu, pe 8 aprilie, veteranul Pian intra pe usa celulei de la Jilava. Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat la 3 ani, 4 luni si 20 de zile de inchisoare pentru tentativa de omor . A fost gasit vinovat ca a trecut cu masina peste un barbat care traversa corect pe trecerea de pietoni.Pentru ca fapta a fost facuta in recidiva postcondamnatorie, sentinta a fost contopita cu o alta pedeapsa, iarInitial, Tribunalul Bucuresti il condamnase in acest caz la 7 ani si 9 luni de inchisoare.Incarcerarea sa l-a propulsat pe Florin Mototolea in functia de sef al clanului Duduianu. Niculae Duduianu, zis Pian, este inchis in prezent la Penitenciarul Jilava- Spital, iar autoritatile nu i-au dat permisie pentru a participa duminica la inmormatarea fiului sau, Florin Mototolea. Septuagenarul sufera de mai multe boli, dar incercari de eliberare inainte de termen, sau pe motive medicale, ori au fost respinse, ori sunt in curs de judecata.Totul incepe pe 7 februarie 2019, in jurul orelor 19:00, cand Pian, aflat al volanul unui luxos Mercedes , a lovit cu intentie un pieton, apoi a trecut cu autoturismul peste el si apoi a fugit de la fata locului. Practic, in momentul in care pietonul vede ca soferul nu-i acorda prioritate, se isca o altercatie intre cel care se afla la volan si cel care avea tot dreptul sa traverseze pe trecerea de pietoni.In acel moment, soferul se enerveaza, il ia pe capota pe pieton, acesta cade sub rotile masinii si, dupa cateva momente, soferul se face nevazut la volanul autoturismului. Oamenii au chemat salvarea. Barbatul lovit de masina, cu fracturi la picioare, a ajuns la camera de garda a spitalului.Martorii au descris intreaga scena. Practic, Pian a fortat trecerea de pietoni, iar unul dintre trecatori s-a aratat revoltat. "Ce faci? Dai peste mine?" . In continuare, acesta a facut cativa pasi inapoi, lovind bara fata a autoturismului cu talpa piciorului, iar conducatorul auto a demarat, trecand cu roata dreapta a masinii peste el sia disparut in tromba. O femeie a sunat apoi la 112.Judecatorul de la Tribunalul Bucuresti, care l-a condamnat initial pe Pian la 7 ani si 9 luni de inchisoare, arata ca reactia innterlopului a fost una de o violenta excesiva, "trecand cu autoturismul peste un om, aflat pe trecerea de pietoni, care traversa regulamentar. Intamplarea a facut sa treaca peste picioarele persoanei vatamate si sa nu produca decesul acesteia.""Mai mult, dupa comiterea faptei, inculpatul a avut o reactie cel putin nefireasca, dand in continuare dovada de violenta si nepasare fata de viata unui om, continuandu-si drumul, in conditiile in care chiar el a declarat ca a simtit ca a trecut peste ceva," motiveaza judecatorii.Tribunalul a mai avut in vedere ca Pian. atat in cursul urmaririi penale, cat si in cursul judecatii a dat declaratii nesincere, si-a construit o aparare care nu ar fi putut fi retinuta, "fiind contrazisa de materialul probator administrat in cauza. Astfel, instanta nu poate retine nici ca a lovit din greseala pietonul, nici ca nu l-a vazut si nici ca nu a avut pe unde trece."Varsta de 77 de ani si problemele de sanatate ale lui Pian au fost o parte dintre criteriile pentru care acesta a beneficiat de reducerea pedepsei."In acest sens, instanta de apel constata ca inculpatul Duduianu Niculaea actionat pe fondul unui conflict spontan, intervenit in trafic intre acesta si victima X () fara ca partile sa se cunoasca anterior.Dupa cum s-a aratat mai sus, faptele savarsite de catre inculpat au caracter izolat in conduita acestuia, in conditiile in care nu i-au mai fost aplicate sanctiuni penale pentru savarsirea unor fapte violente.Instanta de control judiciar are in vedere si ca inculpatul a savarsit o singura actiune potential ucigatoare, pe care nu a repetat-o, imprejurare ce atesta existenta unei intentii indirecte spontane, in circumstantele mentionate mai sus.Toate aceste imprejurari fundamenteaza concluzia instantei de control judiciar ca periculozitatea inculpatului este diminuata, justificandu-se reducerea pedepselor pentru infractiunile deduse judecatii sub minimul special, catre minimul ce rezulta in urma aplicarii dispozitiilor art.76 alin.1 Cod penal," motiveaza Curtea de Apel Bucuresti.