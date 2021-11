Grupare acuzată de cel puțin 100 de furturi din TIR-uri oprite în parcări din Germania, Franța și Austria. 31 de români, aduși la audieri de DIICOT

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, marţi, 46 de percheziţii în Dâmboviţa şi Argeş pentru destructurarea unei grupări specializate în furturi din TIR-uri, comise în Germania, Franţa şi Austria, prejudiciul fiind de aproximativ 1,3 milioane de euro. Bunurile furate - televizoare, anvelope, biciclete, aparatură electronică, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, combustibil - erau apoi vândute în România.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Dâmboviţa, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Investigaţii Criminale, au făcut, marţi, 46 de percheziţii domiciliare, în judeţele Dâmboviţa şi Argeş, pentru destructurarea unei grupări specializate în furt calificat.

Concomitent cu activităţile desfăşurate pe teritoriul României, au fost făcute 11 percheziţii domiciliare la locuinţele unor membri ai grupului infracţional, pe teritoriul Germaniei.

"În cauză s-a reţinut faptul că, în perioada 2015-2021, pe teritoriul României, s-a constituit şi a acţionat un grup infracţional organizat, în scopul comiterii de infracţiuni contra patrimoniului, aceştia săvârşind peste 100 de infracţiuni de furt calificat din TIR-uri aflate în diferite parcări pe teritoriul Germaniei, Franţei şi Austriei, prejudiciul fiind de aproximativ 1,3 milioane de euro", arată DIICOT.

Conform sursei citate, furturile au fost comise, în zona autostrăzilor A10 şi A71, în sudul Parisului, iar în Germania în apropierea oraşelor ‎Münster şi Osnabrück.

"Autorii furturilor care erau şi administratori de societăţi comerciale, sub aparenţa executării unor activităţi de transport, se deplasau în aceste state, iar pe timpul nopţii sustrăgeau bunuri din alte camioane, aflate în parcări (cantităţi mari de televizoare, anvelope, biciclete, aparatură electronică, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, cantităţi mari de combustibil, etc.). Bunurile furate erau transportate, ulterior, pe teritoriul României, unde erau comercializate către persoane cunoscute membrilor grupării, la preţuri cu mult sub valoarea reală a acestora, în scopul obţinerii unor venituri ilicite", spun procurorii.

Din investigaţiile făcute până în prezent, a rezultat că liderii grupării erau cei care organizau deplasările în străinătate, asigurând logistica privind transportul şi totodată participau activ la comiterea infracţiunilor de furt împreună cu ceilalţi membri.

La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Dâmboviţa, vor fi duse, în vederea audierii, 31 de persoane.

"Până la această oră, 10 persoane bănuite au fost audiate şi urmează să fie prezentate, pentru reţinere, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, fiind emise pe numele lor mandate europene de arestare, de autorităţile judiciare din Franţa (6) şi Germania (4)", a precizat Poliţia Română.

Cercetările s-au efectuat în cadrul unei echipe comune de anchetă (JIT) încheiate, la nivelul Eurojust, între DIICOT şi autorităţile judiciare din Germania şi Franţa.

La acţiunea din România, au participat 5 jandarmi francezi, 5 poliţişti germani şi un ofiţer din cadrul Oficiului European de Poliţie EUROPOL.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul SCCO Dâmboviţa şi BCCO Ploieşti, al lucrătorilor de poliţie din cadrul IPJ Dâmboviţa – Poliţia oraşului Fineni, al luptătorilor din cadrul SAS Dâmboviţa, al jandarmilor din cadrul IJJ Dâmboviţa şi IJJ Argeş.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic şi de Criminalistică din cadrul DIICOT şi Direcţia Operaţiuni Speciale.

