Beatrice Rancea, directoarea Operei Nationale Romane Iasi, pusa sub control judiciar, alaturi de alte 10 persoane, intr-un dosar de delapidare si fals

Directoarea Operei Nationale Romane Iasi este dusa luni, 1 martie, la audieri la Sediul DIICOT pentru a fi audiata intr-un dosar ce vizeaza infractiuni de delapidare si fals, cu un prejudiciu de 5.000.000 de lei.In acelasi timp, nu mai putin de 26 de perchezitii au avut loc in Bucuresti si Iasi, in aceasta cauza.Procurorii au descoperit ca, incepand cu anul 2014, s-a constituit si a actionat, alternativ, in municipiile Iasi, respectiv Bucuresti, un grup infractional organizat condus de catre o persoana, in calitate de mananger al unor institutii culturale din municipiile Iasi si Bucuresti, grup la care au aderat ulterior si alte persoane.Membrii grupului au actionat in scopul de a obtine sume mari de bani provenind din subventii si alocari de la bugetul de stat, in speta de la bugetul Ministerului Culturii. Actiunile acestora vizau delapidarea, in diferite moduri, a subventiilor acordate de Ministerul Culturii pentru promovarea sistemului cultural prin intermediul Operei Nationale Bucuresti si a Operei Nationale Romane Iasi.Concret, scopul organizarii grupului infractional a fost cel al obtinerii unor sume mari de bani din bugetul entitatii angajatoare pentru satisfacerea intereselor proprii si ale colaboratorilor gruparii, prin folosirea, traficarea sau insusirea unei cote mari a subventiilor oferite de stat prin Ministerul Culturii.Investigatia penala a scos in evidenta faptul ca activitatea infractionala a gruparii a acoperit pe de o parte intreaga gama a achizitiilor, iar pe de alta parte au vizat si cheltuielile cu colaboratorii si chiriile.Gruparea a actionat, in diferite perioade, atat in municipiul Iasi, cat si in Bucuresti, activitatea infractionala din ultima perioada fiind desfasurata pe raza municipiului Iasi.