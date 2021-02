Bilantul DIICOT pentru anul 2020. Valoarea bunurilor indisponibilizate, cu zeci de milioane de lei mai redusa decat in 2019

Astfel, potrivit raportului de activitate, publicat pe site-ul DIICOT , prejudiciul total cauzat prin savarsirea infractiunilor in dosarele solutionate de procurorii DIICOT in cursul anului 2020, la nivelul intregii Directii, a fost de 1.074.153.825 lei si 1.304.628 euro, fata de 959.682.235 lei si 15.122.325 euro in anul 2019.Valoarea totala a bunurilor indisponibilizate prin masuri asiguratorii in dosarele solutionate prin trimitere in judecata in cursul anului 2020 a fost de 132.740.256 lei, comparativ cu 191.549.932 lei in anul 2019.Procurorii DIICOT au trimis in judecata, anul trecut, 3.791 de inculpati (crestere de 9,41% fata de 2019), dintre care 1.182 in stare de arest preventiv, prin intocmirea a 1.883 de rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei (crestere de 10%).Din numarul cauzelor solutionate cu rechizitoriu sau acord de recunoastere a vinovatiei in cursul anului trecut, ponderea cea mai insemnata au avut-o dosarele de trafic de droguri (67,92% - 1.279), apoi cauzele avand ca obiect criminalitatea informatica (14,18% - 267) si cauzele avand ca obiect traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile (6,53% - 123).