Cine e liceanul din Craiova acuzat de propaganda jihadista

Marti, 08 Decembrie 2015, ora 12:39
Cine e liceanul din Craiova acuzat de propaganda jihadista
Foto: captura DIICOT

Adolescentul in varsta de 17 ani suspectat de acte de terorism se numeste Luigi Constantin Boicea, zis Omar.

El a fost ridicat marti dimineata de la locuinta parintilor, din cartierul craiovean Brestei, informeaza Craiova Forum.

Conform sursei citate, in momentul in care a fost intrebat de ziaristi de ce a fost luat de politie, tanarul a ridicat degetul catre cer.

Adolescentul este primul roman suspect de propaganda jihadista saltat de mascati si dus la audieri.

Conform informatiilor detinute de anchetatori, tanarul promova in mod sistematic pe Internet mesaje de sustinere a organizatiilor teroriste, filme in care erau prezentate decapitari ale unor persoane capturate de membri ai gruparii ISIS, dar si materiale video cu mesaje de amenintare si folosire a unor mijloace de natura sa puna in pericol viata si integritatea persoanelor, au precizat surse citate de Mediafax.

Tanarul a fost dus la audieri, unde va da o declaratie, urmand ca procurorii sa ia apoi masurile care se impun, in baza probelor ridicate la perchezitii.

Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, a declarat, pentru Mediafax, ca acest caz este cunoscut la nivelul SRI, iar in acest moment ancheta a fost preluata de catre DIICOT.

"Cazul care il vizeaza pe cetateanul roman B.L.C. este cunoscut la nivelul SRI. In prezent, sunt desfasurate activitati specifice de catre DIICOT si din acest motiv SRI nu poate furniza la acest moment informatii. SRI va reveni cu un comunicat oficial imediat ce acest lucru este posibil", a spus Marincea.

