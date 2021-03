Fata de 17 ani vedeta topless a unui club de striptease. Procurorii DIICOT au gasit-o din cauza unei sticle de sampanie prea scumpe

Ancheta in acest caz a fost declansata in urma unei reclamatii facuta de un client nemultumit tocmai de pretul urias cerut pe o sticla de sampanie. Individul s-a considerat inselat si a raportat acest detaliu la Politia Prahova. In plangere, reclamantul a precizat ca in clubul de noapte care functiona chiar in centrul Ploiestiului este posibil sa se practice prostitutia si proxenetsimul. Aceste acuzatii nu au putut fi insa porbate de catre procurori, care au deschis totusi un dosar penal pentru cu totul alte fapte. Spectacolele erotice din clubul ploiestean aveau drept protagonista o adolescenta in varsta de doar 17 ani. Adolescenta dansa topless printre mesele clientilor, iar totul era filmat de camerele de luat vederi din interiorul clubului. Avand in vedere ca animatoarea era minora, procurorii DIICOT au avut toate datele pentru un dosar penal pentru pornografie infantila, pe de o parte, iar pe de alta si pentru incalcarea legislatiei muncii. Clubul angajase, fara sa respecte normele legale, un minor.DIICOT a deschis doua dosare penale pentru pornografie infantila, unul pe numele clubului, iar cel de-al doilea pe numele administratorilor."Prin reprezentantii sail legali, la datele 31.07.2019, 1.08.2019, 6.08.2019, 7.08.2019, 8.08.2019, 10. 08.2019 si 11.08.2019, in vederea obtinerii de profit, a indemnat-o pe minora C.I.M sa participe la spectacole cu caracter pornografic organizate in incinta punctului de lucru al societatii intitulat Club Deja Vu din municipiul Ploiesti, obtinand foloase patrimoniale de pe urma acestor activitati care erau filmate cu camerele de luat vederi amplasate in incinta localului", potrivit rechizitoriului procurorului de caz din cadrul DIICOT Serviciul Teritorial Ploiesti.Tribunalul Prahova a dat sentinta in martie 2021 si a stabilit ca societatea sa fie condamnata la o amenda penala in valoare de 77.000 de lei, fiind gasita vinovata pentru pornografie infantila si pentru ca avea un angajat minor fara sa respecte conditiile legale in astfel de cazuri. In plus, instanta a decis sa suspende activitatea localului pentru o perioada de sase luni.Patronii localului de noapte si-au rescunoscut vina si au acceptat sa faca acorduri de recunoastere, acceptate de aceeasi instanta. Astfel, Tribunalul Prahova a decis sa-i condamne la cate un an si opt luni de inchisoare si la 60 de zile de munca in folosul comunitatii.Nici tanara animatoare nu a scapat nepedepsita. Fata se angajase la club folosindu-se de acte de identitate false, tocmai pentru a dovedi ca este majora. Pentru aceasta fapta a fost condamnata de catre Tribunalul Prahova la masura educativa a consemnarii la sfarsit de saptamana.Sentintele date de Tribunalul Prahova nu sunt definitive. Reprezinta totusi o premiera in justitia romaneasca, pentru ca pana acum nu au mai fost cazuri de cluburi condamnate pentru pornografie infantila. Un caz similar se afla in derulare in judetul Olt. Procurorii DIICOT de aici au descoperit intr-un local din Caracal o grupare de proxeneti care filmau minorele in timpul spectacolelor de dans la bara, iar ancheta urmareste modelul colegilor de la Ploiesti.