Constanta: Droguri ascunse in plafonul unei masini, pe Autostrada A2. Un barbat a fost retinut

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, la data de 11 septembrie., politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta - Serviciul Antidrog, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Constanta, au prins in flagrant delict trei persoane banuite de trafic de droguri de mare risc."In urma activitatilor desfasurate, politistii au prins in flagrant delict trei persoane, in timp ce ar fi transportat, in plafonul vehiculului, 47 de grame de cocaina, pe autostrada A2. Totodata, la controlul vehiculului in cauza, politistii au gasit o cantitate foarte mica de marijuana", se arata in comunicat.Sursa citata a precizat ca in urma cercetarilor a reiesit ca drogurile ar fi provenit din Germania in vederea vanzarii catre consumatori.In urma audierilor, procurorul de caz a dispus masura retinerii pentru 24 de ore a unui barbat de 40 de ani, din Cernavoda, acesta urmand a fi prezentat in cursul zilei de astazi instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Brigazii Operatiuni Speciale Constanta, Brigazii de Politie Autostrazi, Garzii de Coasta (un echipaj canin) si al luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul I.P.J. Constanta.