CSM sesizeaza Inspectia Judiciara in cazul unui comunicat de presa emis de DIICOT, plin de detalii scabroase. O asociatie de magistrati cere demisia Giorgianei Hosu

Comunicatul DIICOT

"Abuzuri sexuale"

Fisierele de la FBI

Este vorba de un comunicat de presa in care erau prezentate mai multe perversiuni la care au fost supusi doi copii de 7 si 6 ani de catre tatal sau, trimis in judecata pentru perversiuni sexuale. La scurt timp dupa publicarea comunicatului, procurorii DIICOT l-au sters de pe site-ul parchetului.In acelasi timp, Asociatia "Initiativa pentru Justitie" solicita public demisia procurorului-sef DIICOT,, precum si a persoanei care a redactat comunicatul.," arata "Initiativa pentru Justitie".DIICOT anunta marti dimineata trimiterea in judecata a unui barbat de 37 de ani, acuzat de viol in forma continuata, pornografie infantila in forma continuata, corupere sexuala a minorilor in forma continuata si rele tratamente aplicate minorului.In perioada 24 octombrie 2014 - 1 aprilie 2020, barbatul a facut rost de mai multe ori de materiale pornografice cu minori de pe Internet. Conform unui comunicat al DIICOT, el le-a stocat pe toate intr-un hard-disk.Acesta a fost descoperit de procurori in cadrul perchezitiei informatice. Astfel, au fost gasite 479 de fisiere de tip imagine si 82 inregistrari video-audio, care constituie materiale pornografice cu minori.DIICOT mai arata ca barbatul si-a abuzat fiul in varsta de 6 ani, il filma in acest timp, apoi trimitea imaginile altor persoane. In schimb, el primea alte materiale pornografice cu minori."In perioada februarie - aprilie 2020, inculpatul R.L.G. a utilizat o aplicatie de mesagerie online, prin intermediul careia a transmis, in mod periodic, catre alti utilizatori, in cadrul unor discutii private cat si in cadrul unor grupuri din care facea parte, mai multe fisiere de tip foto si video, reprezentand materiale pornografice cu o persoana vatamata minora, fiul inculpatului, in varsta de 6 ani.In schimbul acestor fisiere, inculpatul a primit, la randul lui, alte materiale pornografice cu minori. In aceeasi perioada, pe fondul consumului de substante psihoactive, inculpatul a intretinut in mod repetat acte sexuale orale cu fiul sau, de cele mai multe ori, in prezenta celuilalt fiu minor, in varsta de 7 ani", arata procurorii.DIICOT a primit in acest caz si fisiere de la FBI. Dupa ce le-au vazut, procurorii au stabilit ca barbatul, intre altele, si-a drogat copiii pentru a-i supune unor perversiuni sexuale."De asemenea, in urma vizualizarii fisierelor foto si audio-video, identificate cu prilejul perchezitiei informatice, precum si a celor transmise de catre FBI, s-a mai retinut faptul ca inculpatul s-a *** () in mod repetat in prezenta celor doi minori, a *** pe fata si in gura persoanei vatamate minore, in varsta de 6 ani, a *** in gura acesteia, pe fata si in mainile sale, a *** in mancarea celor doi minori, i-a oferit partii vatamate minore, in varsta de 6 ani, bucati de ciocolata, dupa ce, in prealabil punea *** si/sau *** pe ele si le-a administrat celor doi minori substante susceptibile de a avea efecte psihoactive", se mai arata in comunicat.