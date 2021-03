Cum a numit-o presedintele Iohannis pe sefa DIICOT in ciuda avizului negativ al CSM. Parchetul anti-mafia a anchetat violentele din 10 august

Cum a plecat Giorgiana Hossu din fruntea DIICOT

Ce spunea CSM despre Giorgiana Hosu

Ordonanta DIICOT de clasare a dosarului 10 august: Protestatarii comparati cu "buruieni" ce trebuie aduse la "stadiul de brazda"

"Solicit ministrului Justitiei sa explice public de urgenta cum s-a ajuns in situatia ca dosarul vizand evenimentele din 10 august 2018 sa fie clasat. Romanii au tot dreptul sa stie cine sunt cei vinovati de actele de violenta impotriva manifestantilor pasnici. Lucrurile nu se pot incheia aici", a scris seful statului pe Facebook. Insa tot seful statului era cel care, cu un an in urma, respingea ca superficial avizul negativ primit de Giorgiana Hosu, nominalizata pentru sefia DIICOT de ministrul Predoiu."In fine, dupa ce propunerile domnului ministru au fost concretizate, ele au fost trimise la CSM care a avut pareri usor diferite. Avand in vedere ca am avut, pe de o parte, propunerile ministrului, pe care le-am gasit foarte bine elaborate, foarte bine motivate si, pe de cealalta parte, avizul CSM care mi s-a parut partial destul de superficial, am considerat corecte propunerile facute de domnul ministru Predoiu si -am numit pe cei trei candidati in functie", spunea presedintele Klaus Iohannis in luna februarie a anului 2020, incercand sa justifice numirea Giorgianei Hosu in fruntea DIICOT.In data de 24 septembrie, Giorgiana Hosu si-a dat demisia din functia de procuror -sef al DIICOT, conducerea parchetului anti-mafia fiind preluata de adjuncta institutiei, Oana Patu."Demisia procurorului sef DIICOT a fost motivata de preocuparea de a proteja credibilitatea institutiei si a avut la baza un context cu care nu a avut vreo legatura si din cauze care nu ii sunt imputabile", a transmis la acea data ministrul Justitiei.Demisia acesteia a venit dupa ce fostul politist Dan Hosu, sotul sefei DIICOT, Giorgiana Hosu, a fost condamnat, pe fond, de catre Tribunalul Bucuresti la 3 ani de inchisoare cu suspendare.Dan Hosu a fost achitat pentru coruptie trafic de influenta si dare de mita), dupa ce instanta a anulat probele obtinute de SRI pe MSN ( mandat de siguranta nationala) ca urmare a unei decizii CCR , dar a fost condamnat pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic si instigare la folosirea, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii. Cu o zi inainte, presedintele Iohannis, cel care a numit-o pe Hossu in ciuda avizului negativ al CSM, ca "daca apare o condamnare, cu siguranta nu va ramane fara urmari".De subliniat ca Giogiana Hossu nu si-a inaintat demisia dupa ce, cu doua luni inainte, DIICOT anuntase clasarea dosarului "10 august", asta in privinta celor mai grave acuzatii la adresa sefilor Jandarmeriei, iar restul dosarului era declinat catre Parchetul Militar. Practic, decizia de clasare venea la doi ani de la deschiderea anchetei.In urma unui imens scandal mediatic provocat de aceasta ordonanta de clasare, unde protestatarii erau comparati cu "buruieni ce trebuie aduse la stadiul de brazda", sefa DIICOT, Giorgiana Hossu semneaza o noua ordonanta de redeschidere a dosarului. In februarie 2021, Tribunalul Bucuresti avea sa respinga definitiv cererea DIICOT.Consiliul Superior al Magistraturii si-a motivat acordarea avizul negativ pentru numirea Giorgianei Hosu in functia de procuror-sef al DIICOT prin faptul ca aceasta nu are capacitate de analiza retrospectiva si nici de asumare a raspunderii, ca a aratat superficialitate in asumarea unei viziuni viitoare concrete si nu cunoaste realitatea infractionala.Intrebata, punctual, cu privire la modul in care institutia a comunicat public in cazul Caracal, dna procuror, care de altfel facea parte la acel moment din echipa manageriala a DIICOT, a admis ca, data fiind emotia publica creata, ar fi trebuit sa gestioneze altfel partea de comunicare. La intrebarea adresata de membri ai Sectiei pentru procurori, dna procuror nu a indicat insa maniera concreta in care ar fi trebuit sa comunice, ceea ce denota o lipsa a capacitatii de analiza retrospectiva, de invatare din experientele trecute, superficialitate in asumarea nevoii unei viziuni viitoare concrete, de gestionare a unor situatii de criza, inerente in activitate", argumenteaza procurorii din CSM.Ei mai spun ca Giorgiana Hosu a aratat o necunoastere a realitatii infractionale pe anumite domenii."Doamna procuror a mentionat in proiectul de management defrisarile ilegale ca fiind o noua forma de infractionalitate organizata, desi aceasta forma a infractionalitatii organizate exista de multa vreme, aspect care rezulta din chiar inscrisoruile intocmite si depuse de catre candidata. Astfel, intr-o analiza interna realizata la nivelul PICCJ, exista referiri la activitatea din perioada 2011-2016 vizand domeniul respectiv. Prin urmare, ceea ce candidata trebuia sa indice drept vulnerabilitate este lipsa de rezultate notabile, iar nu domeniul infrac tional in sine. Or, indicarea necorespunzatoare a obiectivelor denota o necunoastere a realitatii infractionale pe anumite domenii, cunoastere ce este de presupus prin prisma functiei manageriale deja detinute si, pe cale de consecinta, neindicarea unor masuri adaptate pentru atingerea lor", se mai arata in motivarea avizului CSM. Procurorii DIICOT care au decis clasarea dosarului privind interventia in forta a jandarmilor la protestul diasporei de la 10 august 2018 din Piata Victoriei justifica suprimarea protestului si actele de violenta ale fortelor de ordine pe motiv ca o astfel de interventie este asemenea intoarcerii unei culturi "iremediabil compromise la stadiul de brazda"."Pentru intelegerea semnificatiei asociate conceptului, retinem ca, actiunea de interventie in forta executata in vederea restabilirii ordinii publice pe timpul desfasurarii unei adunari publice care si-a pierdut caracterul pasnic nu are si nu poate avea semnificatia unei activitati de plivit buruieni intr-un rasad de panselute, ci mai degraba pe aceea de intoarcere a unei culturi iremediabil compromise la stadiul de brazda", se arata in ordonanta de clasare a dosarului "10 august"."Eu am foarte mare incredere in sistemul de justitie din Romania si eu impreuna cu dumneavoastra, cu multe milioane de romani ne-am luptat ca niciun politician sa nu se amestece in dosare, nici presedintele. Nu pot decat sa va spun opiniile personale si sa spun ca justitia isi va face treaba si cei vinovati vor fi trasi la raspundere. Personal, ca si multi alti romani, suntem de parere ca e de dorit sa se gaseasca o clarificare mai profunda in aceasta speta", declara seful statului in vara anului trecut dupa ce DIICOT anuntase clasarea dosarului.