STENOGRAME Cum a scapat fratele lui Lucian Bode, propus ministru de Interne, de dosarul de la DIICOT in care a fost retinut pentru spaga

Judecatorii au respins, in februarie 2016, propunerea de arestare . Era vorba de un caz care viza suspiciuni privind savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta, abuz in serviciu, luare de mita in forma continuata, dare de mita in forma continuata, cumparare de influenta, fals intelectual, se arata in comunicatul DIICOT.Vizati erau in principal afaceristii Ioan Gales- patronul firmei Eurocard 2000 si Ioan Huluban- ruda cu Ioan Gales."In ceea ce il priveste pe fratele meu, sunt increzator ca lucrurile vor evolua firesc si ca va putea sa-si sustina cauza. Nu ma antepronunt, insa imi cunosc bine fratele si am motive sa fiu optimist. Aceste convingeri mi-au fost intarite de decizia Curtii de Apel Cluj", declara, in februarie 2016, Lucian Bode, care era atunci parlamentar si vicepresedinte PNL Salaj, pentru publicatia magazinsalajean.ro. El sublinia ca are incredere in justitie : "Indiferent de cine sunt protagonistii, nu-mi voi schimba opinia. Raman acelasi om onest care crede si militeaza pentru statul de drept". La finalul anchetei, in decembrie 2017, procurorii DIICOT au decis clasarea acuzatiilor in cazul lui Dumitru Bode, si au decis trimiterea in judecata a mai multor persoane, printre care si cei doi afaceristi, Ioan Gales si Ioan Huluban.Clasarea a fost decisa in baza prevederii potrivit careia "fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege"- art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a.Dumitru Bode a contestat in instanta motivul clasarii si a cerut ca aceasta sa fie data in baza prevederii potrivit careia "fapta nu exista"- art. 16 al. 1 lit. B. In martie 2018, Curtea de Apel Cluj a respins ca inadmisibila aceasta solicitare, conform portalului instantelor. Clasare a primit si un politist, Gheorghe Vasile Zaha, care a contestat fara succes, alaturi de Bode, temeiul solutiei de clasare."Cu privire la inculpatul Bode Dumitru, retinem ca avea calitatea de inspector in cadrul unei autoritati vamale, iar activitatile comerciale ale inculpatilor Gales Ioan si Huluban Ioan aveau legatura cu atributiile de serviciu ale petentului Bode Dumitru. Din procesele verbale de redare a unor convorbiri telefonice, precum si din declaratiile martorilor VPC, CGF, AVI, BAI rezulta ca petentul ode Dumitruera una dintre persoanele care isi alimentau in mod frecvent autoturismul, cu titlu gratuit, in numele societatilor controlate de catre Gales Ioan si Huluban Ioan.Din modul in care se adreseaza petentul fata de cei doi inculpati, nu pare ca relatia dintre ei ar fi de natura unei prietenii clasice, ci, mai degraba una bazata pe respectul datorat de catre o persoana catre alta care ii ofera un serviciu, aparent gratuit.La fel ca si in cazul petentului Zaha Gheorghe, nici in cazul petentului Bode Dumitru nu sunt probe din care sa rezulte ca acesta din urma ar fi cunoscut ansamblul relatiilor pe care inculpatii le-ar fi avut si intretinut cu alti functionari publici, iar aceasta imprejurare conduce spre solutia de clasare in temeiul art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a cu privire la infractiunea prev. de art. 367 al. 1 si 2 din C.pen.Cu privire la infractiunea prev. de art. 289 alin.1 C.p. rap. la art. 35 alin.1 C.p., retinem ca sunt probe din care sa rezulte ca inculpatii Gales Ioan si Huluban Ioan au oferit diverse gratuitati, care reprezinta actiuni materiale cu relevanta juridica, petentului Bode Dumitru, care indeplinea o functie publica ce implica atributii care se intersectau cu domeniul de activitate al inculpatilor, insa in lipsa unor probe din care sa rezulte ca petentul ar fi indeplinit sau nu ar fi indeplinit, ori ar fi urgentat sau ar fi indeplinit acte contrare indatoririlor de serviciu, concluzia juridica necesara este cea a lipsei tipicitatii faptei, nicidecum a inexistentei ei. Prin urmare, si aceste solutii sunt legale si temeinice," motiveaza Curtea de Apel Cluj.Curtea de Apel Cluj i-a condamnat defintiv, pe 21 decembrie 2020, pe cei doi oameni de afaceri, Ioan Gales si Ioan Huluban, la cate patru ani de inchisoare In dosar sunt si interceptari intre oamenii de afaceri si Dumitru Bode.5 decembrie 2011, la ora 15:40:09.Te salut. Ce faci, domnu'?Salut, salut.Ce faci?Ia uita, la o discutie cu cineva.Esti la discutie...Ihi.Ma, o canistra de-aia de 20 nu pot ridica de-aci, de unde-am mai fost? Ca m-o sunat cineva.Ba. Du-te acole si suna-ma!Da' zic pe [...] sau ce-ai zis? Nu stiu ce-ai zis.Da' nu conteaza.Bine. Bine.Suna-ma de-acolea! Bine?Salut! Ciao!Ciao!20 ianuarie 2012, ora 13:16:57. Dumitru Bode il contacteaza pe Ioan Huluban si ii solicita, spuneau procurorii DIICOT, motorina cu titlu gratuit "numind-o reteta compensata"Te salut, domnu'. Ce faci?Salut. Ia uita, aci, la munca.La munca... Vroiam sa te rog o chestie. Daca ma poti ajuta cu o reteta, da' ii compensata... si mai putin, nu-i problema. Ce-am mai facut noi...Nu pricep.Cand mergeam acolo, la Peco...Eh, eh, eh, eh!Daca trec p-acolea...Noah, du-te... si suna-ma de-acolo!Te-oi suna io cand oi fi acolo.Noah, bine. Bine, bine, bine.Salut! Ciao!Ciao!29 februarie 2012. Potrivit DIICOT, Dumitru Bode i-ar fi solicitat din nou lui Ioan Huluban sa-i alimenteze autoturismul.Alo?Da?Te salut!Salut!Am ajuns aici la Farmacie.Noah, noah, da-mi...Domnu' Huluban de la Eurocard .... (Alo? Buna ziua.Va salut. Alimentati masina aia! Bine?Ah, cat sa fie? Plinu'? Plinu'?Fa-i plinu'! Da, da.Bine, bine.Bine!La revedere!