Cum justifica DIICOT "spalarea" sefilor Jandarmeriei pentru violentele de la "10 august": lasarea intunericului si sustragerea unei arme de foc au dus la o situatie incerta

DIICOT sustine ca se poate vorbi cel mult de actiuni individuale ale unor jandarmi care au abuzat de prerogativele functiei. "In urma numeroaselor incidente violente dintre protestatari si fortele de ordine, momentul interventiei a fost decis de catre comandantul actiunii si determinat de necesitatea eliminarii riscurilor privind viata si integritatea corporala a membrilor fortelor de ordine si a participantilor la manifestare (violentele indreptate impotriva fortelor de ordine incepusera sa capete forme extreme culminand cu sustragerea unei arme de foc si a munitiei aferente pe fondul blocarii, izolarii si agresarii brutale in mijlocul multimii a unui numar de doi jandarmi; inmultirea situatiilor in care, in demersul de agresare a fortelor de ordine, obiectele contondente aruncate de unii protestatari loveau in cadere alti protestatari, etc.)", se arata in comunicatul DIICOT in care este anuntata clasarea cauzei in care sefii jandarmeriei erau urmariti penal pentru mai multe infractiuni precum abuz in serviciu si participatie la purtare abuziva.DIICOT sustine, astfel, ca interventia in forta a fost justificata de catre violentele protestatarilor. Mai mult, procurorii DIICOT sustin ca situatia devenise una incerta, data fiind lasarea intunericului si sustragerea unei arme, si ca interventia in forta era justificata, fiind citata chiar declaratia procurorului prezent in Piata Victoriei, care s-a si autosesizat in acest caz."Intr-un context in care pierderea caracterului pasnic al adunarii publice s-a suprapus peste lasarea intunericului si sustragerea unei arme de foc si a munitei aferente, imprevizibilitatea consecintelor pe care incercarea de gestionare in continuare a unui astfel de eveniment le-ar fi putut produce, inclusiv in planul raspunderii penale, in cazul in care evenimentele, odata scapate de sub control, ar fi capatat valente tragice (...) Constatarile procurorului militar de la Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti aflat la fata locului surprind in cuprinsul procesului-verbal de sesizare din oficiu faptul ca: "In mijlocul participantilor, au actionat un numar de peste o mie de persoane care se manifestau violent atat la adresa fortelor de ordine, cat si la adresa protestatarilor pasnici, incercand fortarea cordonului de jandarmi. Situatia a degenerat progresiv (...)".In opinia procurorilor DIICOT interventia jandarmilor a vizat doar protestatarii violenti si a constat in extragerea acestora din multime, cu asigurarea integritatii fizice a fortelor de ordine. In opinia parchetului anti-mafia, plangerile protestatarilor cu privire la ranirile suferite din partea jandarmilor si leziunile ulterioare au fost suferite chiar de catre acesti protestatari violenti in timpul extragerii acestora din multime."S-au inregistrat si cazuri in care, in urma actiunilor de izolare si extragere din multime a celor care se manifestau violent, acestia au reclamat producerea de leziuni pentru investigarea carora s-a procedat la conducerea lor la unitati spitalicesti, respectivele persoane revenind mai apoi in piata fara ca in cazul lor sa se mai fi realizat sanctionarea contraventionala ori constatat savarsirea de infractiuni. Pe intreg parcursul executarii misiunii de asigurare a ordinii publice a existat o preocupare constanta a fortelor de ordine pentru identificarea, izolarea si extragerea din multime a persoanelor violente, actiuni care au fost insa limitate de cerinta asigurarii integritatii corporale a personalului propriu si a protestatarilor non-violenti in conditiile in care modul de exercitare a violentelor asupra fortelor de ordine au reflectat o mutatie in plan actional, agresiunile manifestandu-se de-a lungul intregului dispozitiv, cu mobilitate crescuta, atat in zona de contact, cat si ininteriorul masei de participanti", arata procurorii DIICOT.In analiza parchetului anti-mafia actiunea jandarmerie, in ansamblul ei, a fost una graduala."Pe intreaga durata a actiunii, fortele de jandarmerie, privite in ansamblul lor, au actionat gradual pentru restabilirea ordinii publice in zonele unde aceasta a fost grav tulburata, fiind extrase, cand a fost posibil, persoanele turbulente din multime. Zonele unde s-a tulburat ordinea publica au fost izolate, fiind luate masuri legale impotriva celor care au comis acte de violenta, precum si pentru protectia participantilor care se manifestau in mod pasnic si civilizat".In final procurorii DIICOT sustin ca violentele impotriva protestatarilor au fost doar cazuri izolate in care unii jandarmi ar fi abuzat de prerogativele functiei."Au fost inregistrate si situatii in care jandarmi, aflati in exercitiul atributiilor de serviciu, ar fi abuzat de prerogativele functiei publice cu care au fost investiti, exercitand violente nejustificate impotriva unor protestatari, fapt pentru care a fost dispusa declinarea competentei de efectuare a urmaririi penale in favoarea Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.In 21 septembrie 2018, procurorii Parchetelor Militare ii puneau sub acuzare pe trei dintre sefii Jandarmeriei si un secretar de stat din MAi pentru interventia in forta de la "10 august". Ancheta arata ca Secretarul de stat Mihai Dan Chirica ar fi facut presiuni la prefectul Capitalei sa semneze ordinul de interventie , rrdinul de interventie pentru evacuarea Piatei Victoriei ar fi fost emis cu incalcarea legilor in vigoare, jandarmii au intervenit chiar si impotriva copiilor din Piata Victoriei, ora la care prefectul Capitalei a fost falsificata interventia a fost schimbata in Jurnalul Actiunilor Operative iar sefii Jandarmeriei, coloneii Cucos si Sindile, au condus de facto operatiunile, desi nu exista un ordin de preluare a comenzii de la maiorul Cazan.Maiorul Laurentiu Cazan, in calitate de comandant al actiunii de mentinere a ordinii publice in cadrul manifestatiei desfasurate in Piata Victoriei, ar fi creat aparenta unei actiuni legale de restabilire a ordinii publice si a ordonat interventia in forta pentru evacuarea participantilor la protest.Astfel, s-ar fi cauzat "o vatamare a drepturilor legitime ale protestatarilor privind libertatea de exprimare si libertatea de intrunire prevazute de Constitutia Romaniei, Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice si Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.""Ordinul de interventie pentru evacurea pietei a fost emis cu incalcarea dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice si a art. 33, 34, 36 si 37 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane", explica procurorii militari.De asemenea, Cazan ar fi ordonat folosirea mijloacelor din dotare pentru evacuarea protestatarilor, cu consecinta exercitarii de catre militarii din subordine a unor acte de violenta nejustificate de situatia operativa si de nevoile reale de imobilizare a persoanelor turbulente, acte indreptate inclusiv impotriva copiilor, altfel decat in mod gradual si fara a inceta dupa realizarea scopului misiunii, producandu-se vatamarea unui numar mare de participanti la protest.Procurorii militari arata ca, in noaptea de 10/11 august 2018, Laurentiu Cazan ar fi determinat autorul scriptural al Jurnalului Actiunilor Operative, intocmit la nivelul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, sa consemneze in mod nereal ora 23:11 ca fiind cea la care prefectul municipiului Bucuresti a aprobat interventia in forta pentru restabilirea ordinii publice in Piata Victoriei si, ulterior, a determinat folosirea Jurnalului Actiunilor Operative ca dovada a modului legal in care s-ar fi desfasurat interventia in forta.In cazul coloneilor Cucos si Sindile, procurorii arata ca acestia, in lipsa unui ordin sau dispozitii fragmentare care sa consemneze preluarea comenzii de la maior Cazan Laurentiu, prin ordinele date direct fortelor de ordine, "au participat nelegal la conducerea operatiunilor si l-au ajutat pe acesta din urma sa puna in aplicare ordinul nelegal de interventie in forta pentru evacuarea protestatarilor aflati in Piata Victoriei".Astfel, s-ar fi cauzat o vatamare a drepturilor legitime ale majoritatii protestatarilor privind libertatea de exprimare si libertatea de intrunire, cu consecinta exercitarii de catre fortele de ordine din cadrul Jandarmeriei Romane a unor acte de violenta nejustificate de situatia operativa si de nevoile reale de imobilizare a persoanelor turbulente, folosirea fortei nefiind facuta in mod gradual si avand loc inclusiv impotriva copiilor, producandu-se astfel vatamarea unui numar mare de participanti la protest.