Cum justifica DIICOT utilizarea in exces a gazelor lacrimogene pe 10 august 2018: Vinovati sunt protestatarii care au instigat la violente si nu sefii Jandarmeriei

Ce s-a folosit in protest

Foto: Hepta

Ce s-a intamplat cu obligatia unei interventii proportionale

Logica procurororului DIICOT

Din misterele proportionalitatii

Cine sunt vinovatii: instigatorii din randul protestatarilor

Sursa: Ordonanta DIICOT

Dau vina pe instigari

O clasare ce i-ar putea scapa basma curata pe sefii jandarmeriei

Aceasta este una dintre concluziile ordonantei prin care DIICOT a clasat acuzatiile la adresa sefilor Jandarmeriei in dosarul 10 august.Una din principalele intrebari la care procurorii trebuiau sa ofere un raspuns in ancheta privind interventia in forta a jandarmilor la protestul diasporei din 10 august viza utilizarea in exces de catre fortele de ordine a gazelor lacrimogene. Tema era una legitima, in contextul in care mii de manifestanti din cei peste 50.000 prezenti la protest, in vasta majoritate pasnici, multi dintre acestia veniti cu copiii au reclamat efectele gazelor lacrimogene folosite de Jandarmerie. Potrivit procurorului DIICOT, Doru Stoica, autorul ordonantei de clasare, "opiniile subiective" ale celor care au avut de suferit de pe urma gazelor lacrimogene folosite de jandarmi nu doar ca nu sunt relevante pentru ancheta dar ele sunt contrabalansate de cei care au cerut pedepsirea protestatarilor instigatori.", se arata in ordonanta DIICOT.Grenade lacrimogene, cartuse cu gaz folosite pentru dispersarea multimii, grenade lacrimogene, butelii cu gaz si spray iritant lacrimogen - aceasta este doar o parte din arsenalul folosit de jandarmi la protestul diasporei din 10 august.Mai multe organizatii civice au criticat folosirea gazelor, intr-o zona in care erau copii, femei insarcinate si batrani, toti pasnici si inofensivi."Putem specula ca s-a folosit tipul CS. Gazele lacrimogene precum CS sau DM sunt clasificate drept arme chimice si este interzisa utilizarea lor in razboi", spunea, in 2018, un asistent universitar de la Facultatea de Medicina din Timisoara.Rationamentul juridic al magistratului DIICOT prin care acesta incearca sa justifice faptul ca nu tema excesului de munitie din partea jandarmilor nu se sustine se intinde pe trei pagini, marea majoritate fiind trimiteri la texte de lege.Astfel procurorul subliniaza ca Legea 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane stabileste ca substantele lacrimogene pot fi folosite pentru "neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care tulbura grav ordinea publica", pentru imobilizarea persoanelor "care provoaca dezordine, ultragiaza fortele de ordine ori tulbura grav ordinea publica, prin acte de violenta ", prevederi ce sunt apoi coroborate cu prevederile art.34 din legea 80/1995 care statueaza ca "sunt absolvite de orice raspundere cadrele militare care prin exercitarea, in limitele legii, a atributiilor de serviciu au cauzat vatamari unor persoane".Procurorul noteaza totusi ca aceeasi Lege 550/2004 instituie fortelor de ordine obligatia ca "ca folosirea mijloacelor din dotare sa se faca gradual si sa nu depaseasca nevoile reale de imobilizare a persoanelor".Cum impaca procurorul DIICOT aceasta obligatia a interventiei proportionale cu faptele din acea seara?"Aprecierea caracterului excesiv al utilizarii substantelor iritant-lacrimogene va trebui sa aiba in vedere nu doar frecventa utilizarii, intinderea frontului de actiune, durata si intensitatea actionarii, ci si eficienta obtinuta prin recurgerea la respectivul gen de mijloace in atingerea rezultatului urmarit, pe care legea il stabileste", se arata in ordonanta DIICOT.Mai mult, in privinta acestui aspect, procurorul Doru Stoica retine doua aspecte, rezultate din materialul probator in cauza:1) Ca efectivele de jandarmerie prezente in piata "nu au utilizat mastile de gaze pentru protectia propriilor persoane";2) Ca, anterior interventiei in forta a jandarmilor "imprastierea excesiva a substantelor iritant-lacrimogene s-a realizat in mod necontrolat, independent de vointa utilizatorului (defectiuni ale P.C.M.)".Altfel spus, jandarmii nu au vrut sa gazeze toata piata, altfel ar fi venit cu masti de gaze, iar faptul ca acestia au tras cu gaze lacrimogene inca de la primele ore ale protestului se datoreaza defectiunilor armamentului din dotare.In aceste premise, concluzia magistratului DIICOT privind "proportionalitatea" interventiei este ca numarul protestatarilor violenti si intensitatea actiunilor lor a crescut cumva exponential -"In conditiile in care pe parcursul zilei de 10 august 2018 atat numarul persoanelor implicate in actiuni violente indreptate impotriva jandarmilor, cat si intensitatea exercitarii respectivului gen de actiune au crescut in mod exponential pe masura trecerii timpului, indiferent de gradul de utilizare a substantelor iritant-lacrimogene,, anterior executarii interventiei in forta neexistand un moment T0 prin raportare la care sa se poata realiza o astfel de evaluare", argumenteaza procurorul DIICOT.In viziunea procurorilor DIICOT vinovati pentru crearea situatiei de fapt sunt identificati exponentii unor grupuri de actiune civica, concret - Malin Bot si Ene lon - care, ar fi ridicat perspectiva utilizarii gazelor iritant lacrimogene la protestIn acest sens, drept proba, procurorul citeaza un mesaj, probabil postat de acestia pe retelele de socializare: "300 daca sunt hotarati, nu 10.000, nu mai au ce sa faca. 300 ca tine care stau in linie in fata, imping jandarmii. Toti pentru unul si unul pentru toti! Daca ei vin peste noi si dau cu baze, cu nu stiu ce, nu domne', gazul trece. Buteliile alea de gaz sa stiti ca sunt limitate, sunt 100 de butelii. Dupa ce au dat cu ele, nu mai au cu ce sa dea. Noi va trebui in 10 august sa mergem sa ocupam Guvernul".Astfel, procurorul subliniaza ca, fata de cei doi cunoscuti protestatari urmarirea penala va continua sub aspectul savarsirii infractiunii de participatie improprie (art.52, alin 3 - Cod Penal) "pentru toate acele situatii in care suferintele fizice (512 persoane) si/sau leziunile traumatice atestate medico-legal (30 persoane) ca a fi fost produse participantilor la adunarea publica de protest exclusiv prin mecanismul expunerii la substante iritant-lacrimogene se datoreaza exercitarii de catre jandarmi, in limitele legii, a atributiilor de serviciu", arata procurorul DIICOT.Altfel spus, concluzia celor de la DIICOT este ca ceea ce s-a intamplat la 10 august 2018 este rezultatul actiunilor de instigare a celor doi protestatari.", se arata in ordonanta DIICOT.Nu in ultimul rand, procurorul DIICOT sustine ca, pe baza vizionarii inregistrarilor video din acea seara, actiunile jandarmilor in care acestia utilizeaza substantele lacrimogene "".Ordonanta prin care au fost clasate acuzatiile la adresa sefilor jandarmeriei in dosarul 10 august se afla acum la procurorul general Gabriela Scutea , care are posibilitatea de a infirma concluziile anchetei si sa retrimita dosarul inapoi procurorilor.Reamintim ca dupa evenimentele din 10 august 2018, dosarul privind interventia in forta a jandarmilor a ajuns initial la Parchetul Militar. Aici, procurorii i-au pus imediat sub acuzatie pe sefii jandarmeriei din acea seara, Ionut Catalin Sindile, Sebastian Cucos, Laurentiu Cazan dar si pe secretarul de stat Mihai Dan Chirica sub acuzatii de abuz in serviciu si participatie improprie la purtare abuziva.Concluzia procurorilor militari era ca multe din actiunile jandarmilor din acea seara "sunt suspectate a se circumscrie unor acte menite sa determine si sa justifice necesitatea unei actiuni de restabilire a ordinii publice si sa ajute la crearea aparentei unei actiuni legale de interventie in forta a unitatilor de jandarmi pentru evacuarea protestatarilor aflati in Piata Victoriei".Ancheta in acest dosar a trenat la Parchetul Militar 11 luni, si pe fondul faptului ca anchetatorii nu au avut acces la multe din rapoartele secrete intocmite de Jandarmerie. Dupa toate aceste luni, dosarul ajunge la DIICOT, in contextul in care Jandarmeria depusese si ea o plangere penala in care acuza o lovitura de stat, infractiune ce intra in atributiile DIICOT. Dupa alte 11 luni, procurorii DIICOT claseaza nu doar plangerea jandarmeriei dar si partea din dosar ce viza suprimarea violenta a protestului din Piata Victoriei.