De ce a fost redeschis dosarul 10 august: S-au ignorat probe, victimele nu au fost reaudiate, nu s-a facut perchezitia telefoanelor, iar mai multe inregistrari video sunt deteriorate

Ofiterii s-au prevalat de dreptul la tacere

Sindile si Cucos erau in Piata Victoriei

Sursa: Ordonanta DIICOT

Liniile OSCE in cazul violentelor unui grup restrans

Imagine de la protestul din 10 august 2018

Foto: Andreea Alexandru/ Hepta/ Mediafax

Practic, sefii Jandarmeriei din acest caz si mai multi protestatari raniti nu au mai fost reaudiati, in schimb au fost audiati angajati din cadrul Jandarmeriei si cativa martori, printre care fostul ministru de Interne, Carmen Dan , fostul prefect al Capitalei, Speranta Cliseru sau viceprimarul Aurelian Badulescu.Initial, toti sefii Jandarmeriei au fost scosi de sub urmarire penala, printr-o solutie emisa pe 26 iunie 2020 tot de catre procurorul Doru Stoica, dar Giorgiana Hosu a infirmat, marti, 4 august, aceasta solutie. Este vorba de ofiterii care au coordonatoat actiunile jandarmilor: Laurentiu Cazan, Mihai Dan Chirica, Gheorghe Sebastian Cucos si Ionut Catalin Sindile.Potrivit documentului, cu toate ca in ordonanta se retine ca doar maiorul Laurentiu Cazan a coordonat actiunile desfasurate de catre lucratorii Jandarmeriei in fapt se constata ca, atat din inregistrarile video aflate la dosar, cat si din declaratiile unora dintre martori, rezulta prezenta la fata locului si a fostilor sefil ai Jandarmeriei, Ionut Catalin Sindile si Gheorghe Sebastian Cucos.Potrivit ordonantei de redeschidere a anchetei, studiata de Ziare.com, cei patru ofiteri nu au formulat declaratii in aceasta cauza, prevalandu-se de dreptul la tacere in fata procurorilor militari, care au instrumentat initial cazul."Ulterior, suspectii nu au mai fost citati la sediul DIICOT in vederea ascultarii lor in aceasta calitate. De asemenea, nicio persoana vatamata si niciun martor (cu exceptia martorilor Dan Carmen Daniela, Cliseru Speranta, Badulescu Aurelian, Mastan Alin Ionel) nu a fost citat/citata la sediul DIICOT in vederea reaudierii sau audierii.," se arata in documentul semnat de Giorgiana Hosu.Procurorul sef DIICOT arata ca o pondere semnificativa a martorilor audiati sunt lucratori ai Jandarmeriei Romane, "acestia fiind coordonati de catre cei patru suspecti, in diferite momente ale zilei de 10 august 2018 si cu atat mai necesara apare coroborarea acestor declaratii cu pozitia din conduita coordonatorilor"."Cu toate ca in ordonanta se retine ca doar suspectul Cazan Laurentiu Valentin a coordonat actiunile desfasurate de catre lucratorii Jandarmeriei (fila 121 din ordonanta), in fapt se constata ca, atat din inregistrarile video aflate la dosar, cat si din declaratiile unora dintre martori (vol. 26, filele 15-17, 19-31, 46-55, vol 93, filele 118-131) rezulta prezenta la fata locului si a suspectilor Sindile Ionut Catalin si Cucos Gheorghe Sebastian.Mai mult, desi la 10 iunie 2020 s-a procedat la vizionarea imaginilor inregistrate pe mediile de stocare a datelor si s-a constat ca un hard disk pus la dispozitie de Politia locala Sector 3 nu poate fi accesat, 3 DVD-uri si 2 CD-uri reprezentand inregistrari inaintate de B1 TV sunt neinregistrate, un support optic tip CD inregistrat cu nr. 38/ 27 august 2018 nu poate fi accesat intrucat este deteriorat, un suport optic tip CD inregistrat cu nr. 147/15 octombrie 2018 nu poate fi acesat intrucat este deteriorate,(vol. 6 dosar 2122/D).Cu toate ca suspectii nu au dat declaratii, iar perchezitia terminalelor mobile nu a putut fi efectuata,," se arata in ordonanta citata.Hosu mai arata ca nu trebuie pierdut din vedere ca liniile directoare adoptate de OSCE privind adunarile publice prevad ca violentele unui grup restrains nu transforma un eveniment pasnic intr-un eveniment care nu e pasnic."Pe de alta parte, desi in cuprinsul ordonantei de clasare perioada analizata fata de conduita suspectilor, este cea de dupa ora 23:08, din cuprinsul plamgerilor, din declaratiile persoanelor vatamate si ale martorilor audiati in cauza se constata ca, incepand cu orele 19: 30, dispozitivele de jandarmi amplasate in fata sediului Guvernului Romaniei si in zonele adiacente, au folosit asupra multimii gazele iritant- lacrimogene," mai arata procurorul-sef DIICOT. Relevante in acest sens sunt mai multe zeci de declaratii.Potrivit Giorgianei Hosu, cauza trebuie declinate la Sectia Parchetelor Militare pentru a lamuri toate aspectele cauzei, sa fie administrate unitar toate probele petinente, concludente si utile pentru aflarea adevarului, sa fie evitata situatia adoptarii unor solutii diferite.," conchide procurorul-sef DIICOT.