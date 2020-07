Decizie definitiva a Inaltei Curti: Judecatorii mentin solutia de clasare in dosarul Rompetrol II si ridicarea sechestrelor de miliarde de lei

Cine a contestat decizia

Cercetarile, demarate in 2016

In decembrie 2019, Rompetrol Rafinare anunta BVB de aceasta clasare si de faptul ca au fost ridicate sechestrele de miliarde de lei."Societatilor KMG International NV (), Oilfield Exploration Business Solutions SA si Rompetrol Rafinare SA, le-a fost comunicata la data de 9 Decembrie 2019 Ordonanta DIICOT emisa la data de 5 Decembrie 2019 in Dosarul penal nr. 225/D/P/2006.Prin aceasta Ordonanta au fost clasate acuzatiile penale si au fost ridicate majoritatea masurilor asiguratorii impuse anterior de DIICOT prin Ordonantele din 6 Mai 2016, astfel cum au fost reconfigurate prin Ordonanta din 18 aprilie 2018", se arata intr-un anunt al Rompetrol Rafinare publicat la BVB.Solutia de clasare a procurorilor DIICOT a fost atacata la Inalta Curte de mai multe persoane si firme. Pe de o parte, Richart Colin Hart si George Philip Stephenson, cetatenii americani cu care Dinu Patriciu a fost partener in afacerea Rompetrol, au cerut magistrartilor schimbarea temeiurilor care au stat la baza solutiilor de clasare. Practic, procurorii au clasat o parte din infractiuni dupa ce au constatat ca faptele s-au prescris, iar afaceristii cereau sa se constate ca faptele nu exista.De asemenea, contestatii au facut si cele trei firme: KMG International NV ("KMGI"), Oilfield Exploration Business Solutions SA si Rompetrol Rafinare SA, pe diverse motive procedural. Toate aceste contestatii au fost respinse ca nefondate, potrivit portalului Inaltei Curti. Pe de alta parte, inalta Curte a respins ca inadmisibile solicitarile de redeschidere a anchetei facute de Balkan Petroleum SA si Faber Invest &Trade INC, societati controlate de omul de afaceri Marian Iancu - fost patron al echipei Poli Timisoara Marian Iancu a fost actionar minoritar la Rompetrol in perioada cand societatea era detinuta de Dinu Patriciu si se considera prejudiciat in acaesta afacere cu mai multe zeci de milioane de euro.In luna mai 2016, procurorii DIICOT au demarat cercetarile in dosarul "Rompetrol II", punand sechestre de aproximativ trei miliarde de lei pe actiunile rafinariei Petromidia si pe conturile unor persoane fizice, dosarul fiind disjuns dintr-o cauza trimisa in judecata in anul 2006, investigatiile vizand intervalul 1998-2003, in ultimii trei ani Guvernul Romaniei fiind condus la Adrian Nastase In primul dosar "Rompetrol", au fost trimise in judecata 13 persoane, printre acestea fiind omul de afaceri Dinu Patriciu, fostul ministru Sorin Pantis si Sorin Rosca Stanescu