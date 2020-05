Decizie surprinzatoare a judecatorilor: Doi tineri acuzati ca au sechestrat o fata de 17 ani, cercetati in libertate

Ziare.

com

Fata urma sa fie dusa in Bucuresti pentru a practica prostitutia, iar dupa implinirea varstei de 18 ani intentionau sa o duca in Austria, in acelasi scop."La data de 15 mai a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Dambovita s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de trafic de minori, constand in aceea ca o adolescenta, de 17 ani, institutionalizata in cadrul unei institutii din Dambovita, ar fi fost racolata in scopul exploatarii prin practicarea prostitutiei.De asemenea, politistii au stabilit ca, in noaptea de 13 spre 14 mai a.c., minora ar fi plecat dintr-un centru de servicii sociale din Targoviste si ar fi fost tinuta intr-o locatie, fiindu-i ingradita libertatea de miscare", au transmis, luni, autoritatile.Sub coordonarea unui procuror DIICOT, politistii au depistat minora in localitatea Puchenii Mari, judetul Prahova, la locuinta unui tanar de 21 de ani.La activitatile de cautare au participat si politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean Prahova si jandarmi de la Gruparea Mobila Ploiesti.", a mai precizat Politia Romana.Tinerii au fost retinuti pentru 24 de ore, iar in urma prezentarii la Tribunalul Dambovita, instanta de judecata a dispus masura controlului judiciar.