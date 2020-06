Departamentul de stat al SUA: Guvernul Romaniei nu indeplineste standardele minime in ceea ce priveste eliminarea traficului de persoane. Cazul "Tandarei", mentionat explicit

Achitarile din cazul Tandarei

Cazul "Tandarei" si modul in care acesta s-a finalizat este mentionat explicit in document."Guvernul Romaniei nu indeplineste standardele minime pentru eliminarea traficului de persoane dar face eforturi semnificative in acest sens. Aceste eforturi includ identificarea unui numar semnificativ mai mare al victimelor traficului de persoane, participand la un numar mai mare de investigatii internationale si deruland mai multe campanii de constientizare. Guvernul nu a dovedit ca face eforturi mai mari comparativ cu perioada precedenta.Autoritatile au investigat, judecat si condamnat mai putini traficanti. Presupusa complicitate la infractiunile de trafic a persistat fara a fi pedepsita, in special in cazul oficialilor care au exploatat minori aflati in centrele de ingrijire de stat sau in centre de plasament. Autoritatile nu au verificat in mod adecvat indicatorii privind traficul de persoane si nici nu au identificat porentiale victime in cadrul populatiilor vulnerabile, cum ar fi solicitantii de azil, persoanele care ofera sex pentru bani sau copiii din institutiile guvernamentale.Serviciile destinate copiilor vicitime ale traficului raman inadecvate. Mai mult, fondurile guvernamentale insuficiente pentru asistenta si protectie sociala au privat cele mai multe victime de aceste servicii, expuse la noi traume si la riscul de a fi din nou traficate. Romania ramane astfel pentru al doilea an consecutiv in pe lista de supraveghere de nivelul 2", se arata in documentul Departamentului de stat. Raportul mentioneaza si cazul Tandarei, precizand ca "o instanta a achitat 25 de presupusi traficanti in cazul de trafic de copii "Tandarei", acestia fiind judecati in baza unei legi care prevedea pedepse mai mici"."Acest caz a aparut in urma unei investigatii comune cu Regatul Unit vizand o retea de traficanti de persoane din Romania, despre care Europol a afirmat ca este cea mai mare din Europa. Traficantii au recrutat sute de copii din comunitatile sarace de romi din zona de sud a tarii si i-au exploatat in Marea Britanie fortindu-i sa cerseasca si sa fure", precizeaza raportul."In mai 2019, DIICOT a pus sub acuzare fostul sef al politiei dintr-un oras din sud-estul Romaniei pentru ca a protejat o retea locala de traficanti de persoane in timp ce conducea inspectoratul local de politie . Presa a relatat ca o retea transnationala de trafic de persoane a utilizat mita si presiunea pentru a determina numirea unui ofiter in Inspectoratul general al Politiei.De asemenea, presa a mentionat ca traficantii negociau alte functii si transferuri in politie si au oferit politiei informatii despre grupari infractionale rivale, pentru a-si elimina adversarii", indica documentul facand asfel trimitere la situatia de la Caracal."Guvernul nu a anuntat investigatii, trimiteri in judecata sau condamnari ale unor angajati guvernamentali complici in cazuri de trafic de persoane", mentioneaza documentul.Conform Departamentului de Stat, autoritatile au pus sub acuzare suspecii de trafic de persoane pentru alte infractiuni , cum ar fi proxenetismul, iar Directia de Combatere a Criminalsitatii Organizate a continuat sa opereze cu un numar limitat de resurse ca urmare a decizie Guvernului anterior privind pensionarea anticipata a ofiterilor de politie."Traficantii de fiinte umane exploateaza victime locale dar si provenite din strainatate in Romania, iar traficantii exploateaza victime din Romania in afara,Expertii consemneaza o crestere a numarului romancelor recrutate pentru casatorii false in Europa de Vest; dupa casatorie acestea sunt folosite pentru prostitutie sau la munca fortata. Minorii reprezinta aproape 50% dintre victimele identificate alse traficului de persoane in Romania.Copiii insftitutionalizati, in special fetele aflate in centrele de plasament pentru persoane cu dizabilitati sunt victimele traficului in scopuri sexuale", mai mentioneaza documentul.Recomandarile oficialilor SUA includ: investigarea ferma, judecarea si condamnarea la pedepse semnificative in cazurile de trafic de persoane, inclusiv a oficialilor care sunt complici, identificarea pro-activa a potentialelor victime, cresterea resurselor si a calitatii serviciilor oferite in cazul copiilor, modificarea legislatiei astfel incat sa fie acordat sprijin financiar ONG-urilor care se ocupa de victimele traficului de persoane, amplificarea eforturilor destinate instruirii oficialilor implicati in proceduri judiciare, in special judecatori, in ceea ce priveste infractiunile de trafic de persoane si victimele acestora, cresterea numarului politistilor care investigheaza cazurile de trafic de persoane si a celor care investigheaza din punct de vedere financiar astfel de cazuri, pregatirea celor care lucreaza in domeniul aplicarii legii in ceea ce priveste lucrul cu victimele, strangerea probelor si intelegerea constrangerii psihologice, cresterea calitatii consilierii psihologice si imbunatatirea accesului la asistenta medicala pentru victime, modificarea reglementarilor pentru a preveni dezvaluirea numelor victimelor care depun marturii in procese, alocarea resurselor financiare adecvate pentru implementarea Strategiei nationale 2018 - 2022 si a Planului national de actiune.