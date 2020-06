Descinderi DIICOT la mai multi proxeneti din Mangalia acuzati ca racolau fete sarace pentru turism sexual

Orase diferite, tarife diferite

Potrivit DIICOT, cei noua suspecti, toti din Mangalia, judetul Constanta, "au constituit in cursul anului 2017 un grup infractional organizat si, in perioada august 2017 - martie 2018, au actionat in mod coordonat in scopul comiterii infractiunilor de proxenetism, trafic de persoane si trafic de minori, membrii grupului obtinand foloase patrimoniale importante in urma determinarii si/sau inlesnirii practicarii prostitutiei, precum si in urma exploatarii sexuale a mai multor tinere, unele dintre acestea fiind minore.""Concret, membrii grupului racolau persoane tinere de sex feminin din zona rurala a judetului Constanta, care, in principal, proveneau din familii dezorganizate cu o situatie materiala precara si careunde erau cazate in apartamente inchiriate in regim hotelier sau chiar in unitati hoteliere, unde intretineau raporturi si acte sexuale contra cost cu diversi, banii astfel obtinuti revenind membrilor grupului", arata DIICOT intr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, proxenetii le instruiau pe fetele care lucrau pentru ei cum sa posteze anunturile pe internet, "astfel incat acestea sa fie primele in lista de cautari afisata de site, urmarindu-se racolarea unui numar mai mare desi, in final, obtinerea unor sume mai mari"."De asemenea, tinerele erau instruite cu privire la tarifele practicate, precum si cu privire la modul de abordare a, membrii grupului stabilind aceleasi tarife cand actionau pe raza aceleiasi localitati.", mai arata procurorii DIICOT.Ancheta a mai scos la iveala ca membrii gruparii infractional organizate, in baza unei intelegerii anterioare, si-au stabilit localitatile din tara in care sa actioneze eficient, avand ca scop final maximizarea castigurilor."Astfel, membrii grupului urmareau ca in aceeasi perioada, pe raza aceleiasi localitati, sa practice prostitutia sau sa exploateze sexual cel mult de 3-5 tinere, sens in care la diferite intervale de timp localitatea, respectiv locatia, erau schimbate, membrii folosind metoda cunoscuta cu denumirea de(turism sexual), ce presupune schimbarea la o anumita perioada de timp a spatiilor de cazare, precum si a oraselor in care persoanele de sex feminin au practicat prostitutia.Totodata, prin folosirea acestei metode, membrii grupului nu atrageau atentia organelor de urmarire penala, avand in vedere faptul ca acestia nu actionau pe raza localitatii de domiciliu, iar documentarea si probarea activitatii infractionale era ingreunata in aceste conditii", mai arata DIICOT.Anchetatorii au mai dezvaluit ca "persoanele vatamate erau supravegheate direct de membrii grupului care, prin modul in care erau organizati, urmareau sa aiba un control asupra acestora si a sumelor incasate de la.""In acest sens, membrii grupului locuiau in aceleasi locatii folosite la practicarea prostitutiei, le controlau prin intermediul telefoanelor mobile, in ipoteza in care nu se aflau in aceleasi locatii, le solicitau la diferite intervale de timp predarea sumelor de bani obtinute, banii fiind remisi in mod direct.In unele cazuri sumele erau puse la dispozitia membrilor grupului prin intermediari sau prin intermediul unui serviciu de transfer de bani. Astfel, pentru a ascunde legaturile dintre membrii grupului si tinerele care practicau prostitutia, banii erau transferati unor rude (parinti, frati, veri) sau persoane din anturajul membrilor (prieteni, concubine, etc.)", se mai arata in comunicatul DIICOT.