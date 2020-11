VIDEO Droguri, pe coli A4. Cum primeau detinutii din Penitenciarul Ploiesti stupefiante prin corespondenta

Droguri prin corespondenta, in Penitenciarul Ploiesti

Miercuri 11 noiembrie, politistii si procurorii de la combaterea crimei organizate au facut cinci perchezitii in camere de detentie din interiorul Penitenciarului Ploiesti, intr-o cauza vizand savarsirea infractiunii de efectuare, fara drept, de operatiuni cu produse stiind ca acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.Anchetatorii au descoperit ca substantele psihoactive erau impregnate pe bucati de hartie, care ulterior erau introduse in penitenciar prin intermediul corespondentei. Dupa introducere, bucatile din hartie erau livrate membrilor gruparii care, ulterior, le distribuiau catre diversi consumatori, in schimbul unor sume de bani sau unor bunuri (cafea, tigari, articole vestimentare).In ceea ce priveste modalitatea de consumare, bucatile de hartie impregnate cu produse psihoactive noi, erau introduse in tigari si consumate, fiind astfel foarte greu de depistat activitatile infractionale desfasurate.La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Ploiesti vor fi conduse, in vederea audierii, un numar de 7 persoane.Aceasta actiunea face parte din cele peste 300 desfasurate in data de 11 noiembrie, princ are se incearca destructurarea unor grupari de crima organizata.Miercuri, ministrul de Interne, Marcel Vela , a anuntat "ziua Z", "o zi importanta pentru combaterea infractionalitatii in Romania", in contextul in care astazi au fost facute 619 de perchezitii si descinderi, 386 dintre acestea fiind pentru destructurarea unor grupari infractionale de criminalitate organizata implicate in trafic de droguri si de persoane, proxenetism, trafic de migranti, camata, criminalitate informatica, evaziune fiscala si spalare de bani.Citeste si: