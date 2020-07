DIICOT claseaza dosarul "10 august": Sefii Jandarmeriei, Cucos, Sindile si Cazan, scapa de acuzatii. O parte din ancheta este declinata la procurorii militari

Iata integral comunicatul DIICOT

Practic, DIICOT a clasat infractiunea sesizata de Jandarmeria Romana, de actiuni impotriva ordinii constitutionale. Aceasta infractiune a atras competenta acestei structuri de a prelua dosarul, in iulie 2019, de la Parchetul Militar. In timpul anchetei, procurorii au clasat insa infractiunile pentru care fusesera pusi sub acuzare fostii sefi ai Jandameriei.Potrivit DIICOT, acuzatiile au fost clasate in cazurile fostul sef al Jandarmeriei Romane,, fostul adjunct al acestuia, Sebastian Cucos, si Mihai Chirica, fost secretar de stat in Ministerul de Interne si maiorul Laurentiu Cazan, fost director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.1. Clasarea cauzei sub aspectul savarsirii, in forma tentativei, a infractiunii de actiuni impotriva ordinii constitutionale;2. Declinarea competentei de efectuare a urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de purtare abuziva, abuz in serviciu si neglijenta in serviciu constand in aceea ca "", in favoarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare.3. Clasarea cauzei sub aspectul savarsirii de catre suspectii maior, comisar sef de politie , colonelsi colonela infractiunilor de abuz in serviciu, participatie improprie la purtare abuziva, participatie improprie la fals intelectual participatie improprie la uz de fals, complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva;4. In vederea aprecierii incidentei in cauza ce a format obiectul dosarului nr. 7475/P/2018 al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a dispozitiilor art.335 Cod procedura penala, respectiv cu privire la extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii de participatie improprie la lovire sau alte violente prev. de art.52 alin.3 Cod penal cu referire la art.193 Cod penal, un exemplar al ordonantei a fost comunicat prim-procurorului acestei unitati de parchet.