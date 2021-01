DIICOT, despre canepa: Orice produs care contine THC, indiferent de concentratie, se incadreaza notiunii de drog

Precizarea este facuta de DIICOT intr-un comunicat transmis marti, dupa ce procurorii au efectuat 23 de perchezitii in judetele Brasov, Timis, Sibiu si Cluj, la domiciliile unor persoane acuzate ca vindeau droguri de risc prin intermediul unor societati comerciale/magazine, care promovau produse obtinute din canepa, pretinzand ca ar avea efecte benefice pentru sanatate.Potrivit DIICOT, in cursul anului 2020, mai multe persoane au desfasurat activitati de trafic de droguri de risc, prin intermediul unor societati comerciale ce puneau in vanzare produse ce contineau Tetrahidrocanabinol (THC), substanta psihotropa, biosintetizata de planta canabis.DIICOT precizeaza ca 9 - Tetrahidrocanabinol (9 - THC) este o substanta psihotropa, biosintetizata de planta canabis, iar canabisul face parte din Tabelul-Anexa nr. III din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind un drog de risc.Procurorii arata ca, in cursul anului 2020, pe teritoriul Romaniei au inceput sa functioneze magazine care promoveaza produse obtinute din canepa, continand canabidiol (CBD), ale carui efecte pentru sanatate s-ar considera a fi benefice. In prezentarea acestor magazine, care in scurt timp au ajuns sa se dezvolte si in spatiul online, se foloseste drept sigla planta de canabis."In timp ce modalitatea de infatisare imbraca forma unei plante care creeaza aparenta unei similitudini cu magazinele de droguri permise (spre exemplu in anumite zone din Olanda), furnizorii promoveaza produse care au o concentratie maxima de 0,2% THC, despre care inoculeaza ideea ca ar fi admisa de legislatia europeana.In prezent, in Romania, nu exista legislatie specifica privind punerea pe piata a produselor alimentare ce contin diferite componente/derivate ale plantei canabis sativa (seminte, ulei, faina), nici limite minime/maxime permise sau niveluri de consum zilnic care sa fi fost stabilite/insusite pentru continutul de CBD si THC al produselor alimentare (inclusiv suplimentele alimentare). Continutul autorizat de THC de 0,20% se aplica plantei de canabis (cultivata in mod autorizat), nu produsului finit rezultat din aceasta.Nu exista, de asemenea, nici reglementari la nivelul Uniunii Europene care sa permita comercializarea de produse din canepa cu continut de THC, indiferent de concentratie. In consecinta, orice produs care contine THC se incadreaza notiunii de drog de risc si intra sub incidenta dispozitiilor penale", atrage atentia DIICOT.In urma perchezitiilor, au fost ridicate mai multe produse alimentare pe baza de canepa, aproximativ 400 de grame de canabis, ciuperci halucinogene, 7 comprimate de ecstasy, precum si sumele de 7.500 de euro si 7.900 de lei.La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Brasov vor fi conduse, in vederea audierii, 11 persoane.CITESTE SI: Cum "au uitat" liderii AUR sa declare statului roman 1,4 milioane de lei. "E singurul partid unde exista o diferenta semnificativa"